Darío se convierte en el gran villano de 'La isla de las tentaciones 9' tras confesar sus sentimientos hacia Almudena: "Ya no estoy enamorado"

Haces dos semanas destacamos en este periódico que Darío había ejecutado la peor infidelidad de la historia de 'La isla de las tentaciones 9'. El joven de 25 años ha dado un giro más en su transformación y Darío se convierte en el gran villano de 'La isla de las tentaciones 9' tras confesar sus sentimientos hacia Almudena, su pareja desde hace 11 años. Durante la hoguera de confrontación, además de los acercamientos de Darío a las tentadoras, Almudena se quedó rota tras escuchar de la boca de su pareja durante más de una década que "ya no estaba enamorado de ella", admitiendo además "que siguen juntos por no dar un disgusto a la familia y que están juntos por estar". Estas palabras de Darío no fueron dichas para conquistar a una chica en la villa, la soltó solo delante de la cámara, siendo plenamente consciente de lo que decía, dejando helada a Almudena, quien sufrió bastante más este arrebato de sinceridad que cualquier infidelidad vista en las imágenes.

La hoguera de confrontación que reavivó tensiones en 'La isla de las tentaciones 9'

La última entrega de 'La isla de las tentaciones 9' retomó las historias que habían quedado en el aire y colocó el foco en una hoguera de confrontación cargada de emociones. El programa abrió con el dolor de Rodri tras ver la noche de pasión entre Helena y Barranco, una situación que lo descolocó por completo y lo llevó a confesar que, pese al golpe, sigue queriendo salir del programa con ella. Esta tensión llevó a todos los chicos a coincidir en utilizar el collar del veto contra Barranco, gesto que Rodri aprovechó para reiterar públicamente su amor por Helena. La hoguera de las chicas tampoco se quedó atrás: Sandra estalló al ver la infidelidad de Juanpi y Claudia se mostró aliviada al no recibir imágenes, interpretándolo como una posible señal de arrepentimiento por parte de su novio. La sorpresa llegó con Helena, que se encontró a un Rodri más sereno y distanciado de Olatz, lo que le devolvió parcialmente la esperanza y la dejó dividida entre la confusión y la alegría al percibir en él un posible cambio de actitud.