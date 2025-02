Pablo Abelenda: «La televisión española es infinitamente más exigente que otras»

Pablo Abelenda, director de contenidos de Warner Bros, es arriesgado y se apunta a un bombardeo. Ejerce de productor ejecutivo de programas como la renovación de «Caiga Quien Caiga» y «Supernanny», y ahora ha estrenado en Max la versión en español de «Naked and Afraid», bajo el título «Aventuras en pelotas». Hablamos con él de este nuevo proyecto y de los planes futuros que incluye un relanzamiento del «Un, dos, tres...»..

¿Cómo se convence uno mismo y a sus jefes de hacer una versión española de «Aventura en pelotas?

Prefiero ser sincero y no ponerme medallas que no me correspondan. Fue un talento de mis compañeras, productoras ejecutivas, Zaida y Viviana, y también estuvo María Rubio metida ahí. Ellas vienen trabajando en la plataforma Dmax durante mucho tiempo, conocían el formato muchísimo más que yo. Teniendo en cuenta que es un formato de Discovery, y que nosotros al haber hecho un relevamiento de todos los formatos, obviamente en el top 5 esta ese. A partir de ahí ya viene mi trabajo y sobre todo el del equipo con el que trabajo, que es analizar el formato, meterse muy profundo y aparecemos nosotros con una adaptación que ellos nos piden también que sea más «Spanish Flavor». La tele española es infinitamente más exigente que otras. Había que tener muy claro también si era un formato más observacional, como en otros países, o simplemente en la versión española seguíamos la vida de una pareja autoconclusiva. Considerábamos que teniendo en cuenta que también para una pantalla como Max, que es donde se estrena, iba a tener una atracción diferente, y que generaríamos historias que se entrelacen. Además, corríamos el riesgo de que en algún momento se encontraran. No estamos buscando que se encuentren para que pase nada dramático, pero a partir de ahí, trabajamos junto a Nippur, que tiene un altísimo «know how». Desde ese momento en este programa no hay concursantes, porque no están concursando. Son aventureros, son personas que aman la supervivencia y quieren exponerse al mayor reto realista de este formato de aventura. Es verdad que hay otros formatos muy cañeros como «El Conquistador del Fin del Mundo», pero creo que acá estamos hablando de Adán y Eva real, no «Adán y Eva» buscando el amor de otro gran formato. Es Adán y Eva en un lugar en el que tienen que sobrevivir 100% con lo que tienen.

¿Cuántos candidatos hubo?

Jamás en la historia de la productora recibimos tantas aplicaciones como para este programa, jamás. Se presentaron 2.000 personas. Desconocía sinceramente que había un fandom tan grande en España del programa.

Hay dos novedades frente al formato original, ¿por qué se plantean estos cambios?

La primera es la no pixelación, eso es una cosa que pedíamos muy fuerte, creíamos que en España ya tenemos una legislación y una cultura. Nosotros también produjimos «Adán y Eva», en el que ya no pixelábamos. Creemos también que lo hemos grabado con un nivel de elegancia. Y te voy a decir la verdad, y capaz que estoy tirando piedras contra nuestro propio tejado en ese sentido, el formato está tan bien grabado y está tan contada la aventura, que yo particularmente en el capítulo tres, capítulo cuatro, si están desnudos o no están desnudos, te olvidas. No creo que nadie se acerque a este programa porque va a ver genitales. Es una aventura desnuda de todo, no solamente de vestimenta: es desnuda de ayuda, de tener un súper que te hable y que te indique o que te tranquilice. La desnudez del formato creo que va como concepto muchísimo más allá de tener tapados los genitales. Estás verdaderamente desnudo ante las adversidades, ante tus propios demonios, a una naturaleza y a una fauna que los abrumó más que nunca en cualquier otra experiencia que hayan tenido estos profesionales.

¿De qué depende que haya una segunda temporada?

Creo que de esos intradatos que tienen las plataformas, que de repente te dicen el programa funcionó o el programa no funcionó. Yo creo que depende de tres factores: de cómo le vaya en Max, de cómo funcione en Dmax y después también de las estrategias globales de cómo se van a ir acomodando las plataformas para ofrecer distintos servicios. Ya están empezando a definir sus personalidades: quién va a ir más a por el contenido de ficción, quién va a apostar al mundo de la ficción, quizás encontremos a futuro plataformas que se orienten más al entretenimiento.

Está asociado a muchísimos proyectos arriesgados por distintos motivos, como «Supernanny» o «CQC», ¿por qué os gustan los formatos que os pueden dar problemas?

Es un poco el ADN de la productora y también los formatos que te van cayendo dentro de tu catálogo. Con respecto a «Supernanny» es un formato que posiblemente si se viera, esta temporada, vas a ver que estaba orientada también a otro tipo de cosas. Es un formato que es jugado en esta época, evidentemente, pero que estuvo tocado con el máximo respeto a los niños y a las familias. Son formatos que tienen muchísimo éxito a nivel internacional. Con respecto a «Naked and Afraid», creo que es un formato que nos viene bien, porque somos de las mejores productoras haciendo casting en ese sentido, y este teníamos que medirlo muy bien para que el programa sea una bomba. Con respecto a «Caiga quien caiga», es un clásico de la televisión. Es el programa que a muchos de nosotros nos cambió la vida; a mí primero en Argentina, me trajo a vivir a España, y creo que es un programa que tiene que vivir en el límite y tocar un poco las narices. Nos gusta hacer un poco de moscas cojoneras, y a nuestros clientes les gusta la forma en la que manejamos los límites En cuanto al «Un, dos, tres», tenemos una versión adaptada, estamos trabajando arduamente en que cuando llegue el momento indicado, algún cliente quiera apelar a la nostalgia de la marca, que está muy viva, y de sorprenderse con nuevas aventuras dentro de lo que es el formato. Además, tiene como tres bloques muy sólidos.