Paramount compra ‘The Free Press’ y nombra a Bari Weiss nueva editora jefe de CBS News

Paramount anunció este lunes la compra del portal de opinión “The Free Press” y el nombramiento de su fundadora, Bari Weiss, como nueva editora jefe de CBS News, un cargo creado expresamente para ella. La medida, anticipada por varios medios estadounidenses, supone un giro significativo en la estrategia informativa de la histórica cadena de noticias y refleja el objetivo de su nuevo responsable corporativo, David Ellison, de modernizar los contenidos y su conexión con la audiencia.

"Confío en que su impulso emprendedor y su visión editorial revitalizarán CBS News", afirmó Ellison en un comunicado. "Este movimiento forma parte de la visión más amplia de Paramount para actualizar la forma en que los contenidos se comunican directa y apasionadamente con el público en todo el mundo", añadió.

El nombramiento de Weiss, periodista con amplia experiencia en prensa escrita y opinión, ha generado inquietud entre parte del personal de la cadena, que teme un cambio editorial más favorable al presidente Donald Trump. Weiss, de perfil abiertamente crítico con el progresismo estadounidense, fundó “The Free Press” en 2022 tras su salida del “The New York Times”, donde denunció presiones ideológicas internas.

La decisión llega en un momento de tensiones internas dentro del conglomerado mediático. Este año, Paramount Global acordó pagar 16 millones de dólares a Trump para resolver una demanda relacionada con la edición de una entrevista realizada a la entonces candidata Kamala Harris en el programa “60 Minutes”. El episodio provocó la indignación de periodistas de la cadena y llevó a un senador estadounidense a pedir una investigación sobre un posible incumplimiento de las leyes de soborno.

Con el nombramiento de Weiss, Paramount busca cerrar una etapa de controversias y proyectar una imagen de renovación editorial en medio del proceso de aprobación de una importante fusión empresarial. Queda por ver si esta nueva dirección logra cohesionar una redacción históricamente marcada por su compromiso con el periodismo tradicional y la independencia informativa.