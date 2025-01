Polémica en Telecinco: Ágatha Ruiz de la Prada, acusada de racismo

Ágatha Ruiz de la Prada, conocida por su carisma y su estilo único, se ha visto envuelta en una polémica tras un comentario realizado el pasado fin de semana en el programa “Fiesta”. Durante una conversación con Emma García, la diseñadora comparó el estado de su antigua casa, que describió como “destartalada”, con “vivir como una gitana”. Unas palabras que no tardaron en generar una fuerte reacción pública.

Una de las respuestas más contundentes llegó de la mano de Lolita Flores, quien calificó el comentario de “racista” y expresó su decepción con la diseñadora: “Te has pasado 100 pueblos. Basta de racismo. Hay gente que desgraciadamente no puede vivir como tú porque no tiene trabajo, sean gitanos o payos”. Su mensaje en redes sociales no solo se hizo viral, sino que abrió un debate sobre los prejuicios y el lenguaje empleado en televisión.

Tras el aluvión de críticas, Ágatha Ruiz de la Prada acudió al programa “De viernes” para dar su versión de los hechos y pedir disculpas públicamente. “Lo primero y principal que quiero hacer es pedir perdón. Lo hice sin querer, ni siquiera me di cuenta”, aseguró la diseñadora. Según ella, ni siquiera Emma García, presente en ese momento, pareció percatarse de la magnitud del comentario. “Si me hubiera dado cuenta antes, habría pedido perdón inmediatamente”, añadió.

La diseñadora también relató el difícil momento que está atravesando desde que estalló la polémica. “He recibido amenazas, ha sido una semana horrible. Me he sentido desprotegida y con miedo. No me atrevía a salir de la tienda porque estaba llena de periodistas”. Entre lágrimas, confesó que había llegado a comer en su estudio para evitar la exposición pública. Su relato dejó entrever que el impacto de este incidente ha sido mucho mayor de lo que esperaba.

Ágatha, conocida por su sinceridad, concluyó reafirmando su intención de aprender de lo sucedido y evitar futuros malentendidos. La situación pone de manifiesto cómo el lenguaje, incluso sin mala intención, puede abrir heridas sociales profundas. Mientras tanto, el debate continúa, no solo sobre el comentario en sí, sino sobre el papel de los programas y las figuras públicas en la promoción de un discurso respetuoso e inclusivo.