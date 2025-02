Así es la vida de Ganesh, uno de los hijos adoptivos de Jesús Calleja

Este martes, 25 de febrero, el presentador y aventurero Jesús Calleja (59 años) ha vivido uno de los momentos más significativos de su vida: viajar al espacio a bordo de la nave New Shepard de Blue Origin, la empresa de Jeff Bezos. De este modo, se convierte en el tercer español en alcanzar el espacio, siguiendo los pasos de Pedro Duque y Miguel López-Alegría. La televisión española, a través de Telecinco, preparó una cobertura especial para seguir este histórico evento, que fue conducido por Carlos Franganillo y María Casado.

Previo al despegue, Calleja se despidió de su familia y de su equipo, entre los que se encontraba su hijo adoptivo, Ganesh. Este joven, que conoció al presentador cuando tenía solo siete años, fue uno de los que estuvo junto a él en la villa de astronautas, ofreciendo un tierno abrazo lleno de emoción. "No sabía que iba a ser tan duro y se me cayeron las lágrimas. Estamos muy nerviosos todos", expresó Ganesh, quien no pudo ocultar la emoción en su despedida.

Ganesh Manlama, oriundo de Nepal, vivió una infancia extremadamente difícil. Desde su niñez, tuvo que enfrentarse a las penurias de sobrevivir en las calles, en condiciones muy precarias. Fue durante uno de los viajes de Calleja a Nepal en la década de los 90 cuando conoció al pequeño Ganesh, quien entonces luchaba contra la tuberculosis y vivía en un entorno de extrema pobreza, rodeado de ratas y otras duras realidades. Calleja, conmovido por su situación, decidió adoptarlo y llevarlo a España para brindarle una oportunidad de vida. Gracias al apoyo de los padres de Calleja, Ganesh pudo establecerse en León, donde empezó una nueva vida. Fue en esta ciudad donde pudo disfrutar de una infancia más normalizada, aunque sus raíces en el mundo de la aventura nunca se apagaron. A pesar de que optó por estudiar electrónica, su pasión por el mundo aventurero le permitió participar en programas como 'Planeta Calleja' y 'Volando Voy', donde compartió pantalla con su padre adoptivo.

Por otra parte, la ciudad de León también fue testigo de importantes hitos personales para Ganesh, como su boda en 2013 con Ana Rodríguez, celebrada en la Catedral de León, a la que llegó en helicóptero. Cuatro años después, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo, Namgyal, lo que convirtió a Jesús Calleja en abuelo. Además de Ganesh, Jesús Calleja ha extendido su solidaridad a otros jóvenes de Nepal, como Sunesh y Sundari, quienes también fueron rescatados de situaciones extremas y traídos a España. Hoy en día, Ganesh sigue residenciado en León, donde comparte su vida con su esposa y su hijo, y mantiene un vínculo cercano con su padre adoptivo. En sus redes sociales, deja claro su amor por Calleja, a quien sigue considerando una figura central en su vida.