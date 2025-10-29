'Coco', la película más emotiva de Pixar, se emitirá este sábado 1 de noviembre en La 1 por el Día de Todos los Santos

La 1 emitirá este sábado 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, la película más emotiva de Pixar: 'Coco'. El largometraje, ganador del Oscar, se estrena en televisión para celebrar una jornada dedicada al recuerdo y la familia. La historia de Miguel, un niño que sueña con ser músico y que descubre el valor de sus raíces en el mundo de los muertos, vuelve a emocionar a grandes y pequeños. Una cita imprescindible con uno de los títulos más entrañables de Pixar, perfecto para disfrutar en familia.

A partir de las 15:50, después de la emisión del Telediario 1 del fin de semana, tendrá lugar la emisión de este largometraje que consiguió el Oscar a mejor película de animación y mejor canción original en 2017. Dirigida por Lee Unkrich y Adrián Molina, la cinta recaudó más de 800 millones de dólares y el tema principal, 'Recuérdame' (compuesto por Robert López y Kristen Anderson-Lopez) ha superado los 260 millones de reproducciones.

'Coco', la película que elige La 1 para celebrar el Día de Todos los Santos

Ambientada en México, 'Coco' cuenta la historia de Miguel Rivera, un niño de 12 años que sueña con convertirse en músico, aunque en su familia la música está prohibida desde hace generaciones. Su bisabuela Imelda impuso esta norma después de que su esposo los abandonara para seguir su carrera artística, y desde entonces los Rivera se dedican al oficio del zapato, repudiando cualquier instrumento o melodía. El Día de los Muertos, Miguel descubre una conexión entre su ídolo, el legendario cantante Ernesto de la Cruz, y su propio linaje. Decidido a seguir su pasión, entra en el mundo de los muertos por accidente, donde conoce a su tatarabuelo Héctor, un espíritu olvidado que busca ser recordado por su hija, la entrañable Mamá Coco. Juntos emprenden una aventura llena de color, música y emoción para desvelar el verdadero pasado de su familia y reconciliar la memoria con los sueños.

Coco es una historia sobre la importancia de la familia, el legado y el poder de recordar a quienes amamos. Ganadora del Óscar a Mejor Película de Animación y Mejor Canción Original, la cinta celebra la cultura mexicana y la tradición del Día de los Muertos con un mensaje universal sobre la identidad y la memoria, ideal para una tarde en familia.