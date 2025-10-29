'La que se avecina' regresa a Telecinco: fecha, horario y cómo cambia la programación semanal del canal

'La que se avecina' vuelve a Telecinco. Mediaset ya ha confirmado la fecha de estreno en abierto de la temporada 14 de su popular comedia, que aterrizará el martes 4 de noviembre a las 23:00 horas. Será su regreso al canal dos años después de haberse estrenado en Amazon Prime Video, donde los fans pudieron verla por primera vez el 10 de noviembre de 2023.

Durante este tiempo, la serie creada por los hermanos Caballero ha seguido ampliando su universo desde la plataforma de streaming: la temporada 15 se emitió a finales de 2024 y la temporada 16 llegará el 18 de noviembre de 2025, coincidiendo además con un lanzamiento especial en cines por su capítulo número 200. La ficción tiene asegurada incluso una temporada 17 prevista para 2026. En la nueva promo de su llegada a Telecinco, Antonio Recio (Jordi Sánchez) protagoniza una divertida escena junto a Coque (Nacho Guerreros), en la que presume de que “con Antonio Recio no se juega”, hasta que una funcionaria de Sanidad irrumpe y le obliga a ocultar su identidad. A su alrededor, Menchu (Loles León) y Doña Fina (Petra Martínez) celebran la inesperada inspección, en una secuencia que recupera el humor clásico de Mirador de Montepinar.

Cambio en la estrategia nocturna de Telecinco

El regreso de 'La que se avecina' no solo supone un esperado reencuentro con el público generalista, sino también un ajuste importante en la parrilla de Telecinco. El canal reorganiza sus noches semanales tras la recta final de 'Supervivientes All Stars', que emitirá su final mañana jueves 30 de octubre y su debate final el domingo 2 de noviembre.

A partir de entonces, la programación quedará así:

Lunes: 'La isla de las tentaciones 9'

Martes: Especial de 'Tentaciones' + 'La que se avecina'

Miércoles: Especial de 'Tentaciones' + 'La Agencia'

Jueves: 'Gran Hermano 20'

Viernes: 'De Viernes'

Sábado: 'Bailando con las estrellas'

Domingo: Debate de 'Gran Hermano 20'

Con esta estructura, Telecinco abandona la idea de triplicar sus realities en la misma semana y da mayor protagonismo a la ficción nacional. Además, ¡La que se avecina' compartirá noche con los especiales de 'La isla de las tentaciones 9', que ocuparán el access prime time hasta las 23:00 horas, justo antes del inicio de la comedia. Por su parte, 'La Agencia' mantendrá su emisión los miércoles, mientras ‘Gran Hermano 20’ tomará el relevo de ‘Supervivientes All Stars’ en la noche de los jueves, con su debate los domingos.