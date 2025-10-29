'El Hormiguero' entrevista a Christopher Lloyd para celebrar el 40 aniversario de 'Regreso al futuro'

'El Hormiguero' vivirá un miércoles muy especial con un doble motivo de celebración. El programa líder de la televisión española recibirá en plató al presentador Arturo Valls, que acude para hablar de la nueva temporada del concurso 'El 1%', que se estrena esa misma noche en Antena 3, justo después del espacio presentado por Pablo Motos. El valenciano compartirá con el equipo y los espectadores algunas de las novedades del formato, uno de los concursos más originales y comentados de la televisión actual.

La velada promete además un toque internacional con la esperada visita del actor Christopher Lloyd, el legendario Doc Brown de 'Regreso al futuro'. El intérprete norteamericano acudirá al programa para celebrar el 40 aniversario del estreno de la icónica película, que se reestrena a nivel mundial este año. Será una entrevista marcada por la nostalgia y el humor, en la que Lloyd recordará momentos inolvidables del rodaje junto a Michael J. Fox y reflexionará sobre el legado cultural de la saga. Una cita imperdible para los amantes del cine y de uno de los clásicos más queridos de la historia del séptimo arte.

Resto de invitados de la semana

Mañana jueves, 'El Hormiguero' cierra la semana especial de los 3.000 programas con Dani Martín, que presentará su nueva 'Gira 25 P*tos Años', con la que recorrerá España tras inaugurarla con diez conciertos en el Movistar Arena de Madrid. Además, el cantante ofrecerá en exclusiva su nuevo single, poniendo el broche musical a una semana histórica para 'El Hormiguero'.