Jordi Évole se reúne con Gabriel Rufián en una nueva entrega de 'Lo de Évole': "Era un gilipollas"

Esta semana, Gabriel Rufián está en el punto de mira televisivo. Jordi Évole se reúne el diputado de ERC para tratar asuntos tanto dentro como fuera de la política. Todo esto formará parte de un nuevo episodio de 'Lo de Évole', que como siempre se emite cada domingo a las 21:30 horas.

A partir del adelanto de esta nueva entrega, hemos podido observar el tono desenfadado de los protagonistas y el hilo que seguirá el programa.

Confesiones

En el adelanto, ya se dejaba claro que el suyo iba a ser un encuentro para recordar. "Si se caen así de bien, ¿qué puede salir mal?", figuraba en el vídeo. Es entonces cuando Évole lanza de manera inesperada una graciosa confesión a su compañero en esta entrega. "Te tengo que confesar una cosa, Gabriel. Me has caído muy mal", le espeta Jordi.

La respuesta de Rufián demuestra que el político catalán sabe estar a la altura de la situación y que no se queda atrás. "Tu a mí peor, he rajado mucho de ti", le responde. A partir de ahí, Évole se cuestiona cuál ha sido el problema para que se lleven así. "¿Qué ha pasado en estos años para que no nos cayésemos bien?", se pregunta el periodista. "Yo era un gilipollas, ¿tú?", aclara el catalán para romper el hielo. "Yo no", le contesta Évole, en una broma que termina con ambos riendo.