Movistar Plus+ lanza M+ Comic, un nuevo canal temático dedicado al cómic, el manga y la animación

Movistar Plus+ ha anunciado el lanzamiento de M+ Comic, un nuevo canal temático que estará disponible entre el 11 y el 28 de septiembre en el dial 15 de la plataforma. Este espacio efímero girará en torno al cómic, el manga y la animación, ofreciendo a los abonados una programación especial que conecta con las tendencias culturales más potentes del momento.

Con esta iniciativa, Movistar Plus+ refuerza su estrategia de crear canales temporales que aportan contenidos únicos y diferenciadores, adaptados a públicos concretos y cada vez más numerosos. El auge de las historias nacidas en las viñetas es innegable: desde los superhéroes que dominan la gran pantalla hasta el crecimiento global del anime, cuyo mercado pasará de 3.700 millones de dólares en 2023 a 16.000 millones en 2030, según datos de la consultora Bernstein. La parrilla de M+ Comic incluirá títulos de gran impacto. Entre las películas destacadas se encuentran 'Kraven the Hunter', 'Venom: El último baile' y 'Wonder Woman'. El anime también tendrá un papel central con producciones icónicas como 'Akira', 'Naruto la película' y 'El castillo de Cagliostro'. Además, habrá propuestas para toda la familia, como 'Garfield: la película', y cintas de corte más reflexivo como 'Tiempo'.

Este nuevo canal temático también estará disponible a través del servicio de streaming de Movistar Plus+, con un coste mensual de 9,99 euros. De esta manera, la compañía no solo amplía su catálogo, sino que ofrece experiencias televisivas exclusivas que conectan con los aficionados al cómic, el manga y la animación. Con M+ Comic, Movistar Plus+ reafirma su compromiso por apostar por contenidos en auge y por ofrecer espacios efímeros que marcan tendencia dentro del sector audiovisual.