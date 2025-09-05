Cristina Lasvignes rompe a llorar en su despedida de 'El Diario': "No lo voy a olvidar"

Las despedidas han predominado este viernes en Telecinco, que ha visto como parte del equipo de 'Vamos a ver' participaba por última vez en el programa antes de pasar a las tardes con 'El Precio Justo' y Verónica Dulanto y Frank Blanco decían adiós a la audiencia tras la cancelación de 'TardeAR'.

Tras ellos, ha sido el turno de Cristina Lasvignes en 'El diario de verano' tras mes y medio sustituyendo a Jorge Javier Vázquez. La presentadora aseguraba que para ella "ha sido un verano espectacular" y agradecía al público y a su equipo el apoyo y lo fácil que se lo habían puesto.

En ese momento, dos compañeros aparecieron por sorpresa para entregarle un ramo de flores y una carta, que hizo que la comunicadora rompiera a llorar después de leer la dedicatoria que le habían preparado: "Gracias por estos 34 programas en los que nos has regalado tu profesionalidad, naturalidad, empatía y compañerismo. Pase lo que pase, siempre formarás parte de la familia de 'El Diario".

"De verdad, esto no lo voy a olvidar en el resto de mi vida", conseguía articular visiblemente emocionada ante la ovación del plató.

"Mañana tengo la grandísima suerte de seguir con todos ustedes sábados y domingos y ustedes tienen la gran suerte de recuperar a Jorge Javier Vázquez a partir del lunes", se ha despedido la nueva presentadora, junto a Fran Ramírez, de '¡Vaya Fama!', el formato que estrena este fin de semana Telecinco como sustituto de 'Socialité'.