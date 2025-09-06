Esta fue la viral respuesta que una persona de barrio "pijo" dio en El Intermedio cuando le preguntaron si su "amigo rico" tiene segunda residencia

En el estreno de la nueva temporada de El Intermedio, la reportera Thais Villas visitó tanto un barrio acomodado como uno obrero para preguntar a sus vecinos sobre sus "amigos ricos", obteniendo respuestas que ilustran la brecha económica en España. La conversación más viral se produjo cuando un hombre de barrio privilegiado, al ser preguntado sobre si su conocido tenía segunda residencia, respondió con naturalidad: "Y cuarta", desvelando un nivel de riqueza que contrasta con la realidad de la mayoría de españoles.

Mientras en los barrios acomodados los entrevistados hablaban de amigos con patrimonios de 150 millones de euros, casas en Baqueira y en la costa, áticos de 350 metros con piscina y jacuzzi, y coches diferentes para la nieve y la playa, en el barrio obrero las respuestas se limitaban a amigos "con una casa en propiedad aunque hipotecada" o compatriotas que "tienen que mantener a toda su familia". Una mujer del barrio privilegiado llegó a afirmar que era ella misma a quien mejor le iba, asegurando tener "lo suficiente para que me hagan la pregunta de qué necesito y diga nada".

Un momento muy llamativo

El reportaje culminó con un revelador intercambio entre Villas y una residente del barrio acomodado que, tras defender que "lo importante es ser feliz contigo mismo" desde su ático de lujo, recibió como respuesta de la reportera: "Eso lo decís cuando tenéis todas esas cosas, pero hasta que llegas te comes un mojón".