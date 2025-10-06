El cura viral de Llaranes bendice en directo a toda la audiencia de 'Vamos a ver' a petición de Patricia Pardo

A pesar de llevar una escaleta a rajatabla, los contenidos de un programa de televisión son impredecibles y en plató puede suceder cualquier cosa, como ha ocurrido este lunes en 'Vamos a ver', donde un cura argentino ha bendecido a los colaboradores y telespectadores de Telecinco.

Patricia Pardo ha conectado en directo con el Padre Alderete, el nuevo sacerdote de Llaranes, en el municipio de Avilés, en Asturias, que se ha hecho viral en las últimas horas por realizar un exorcismo colectivo con el fin de ahuyentar a los malos espíritus del lugar tras tomar posesión como párroco y que consistía en rociar a los feligreses con agua bendita y sal.

En concreto, el exorcismo se denomina San Benito y Don Miguel ha recalcado que él no es ningún exorcista y ha explicado su motivación para llevar a cabo dicha práctica: "El arzobispo, cuando te da una parroquia, te cede un territorio y te da también un encargo pastoral en un sitio que llamamos parroquia. Es como cuando inauguramos una casa y queremos limpiarla para Dios, la gente nos pide que vayamos a bendecir esa casa".

Tras ello, también ha añadido que existen dos tipos de exorcismo, el mayor que solo puede realizarlo el arzobispo, y el menor, que puede llevarlo a cabo cualquier persona que esté bautizada. Tras sus explicaciones, la presentadora del programa le ha pedido si podía bendecir el plató, así como a los colaboradores y al público de casa, ante lo que el nuevo párroco de Llaranes ha respondido afirmativamente.

Seguidamente, tal y como ha detallado, el cura argentino ha improvisado la siguiente oración: "Que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes con sus dones de sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, fortaleza, piedad y temor de Dios y haga que cualquier otro mal de espíritu asignado a perjudicarnos se aleje de nuestra casa, de nuestra familia y de nuestros trabajos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén".