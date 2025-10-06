Roberto Leal se prepara para dar el bote de 'Pasapalabra': "Me dará mucha pena, sería despedirme de ellos"

Manu y Rosa están a punto de escribir un nuevo capítulo en su libro personal de los récords en 'Pasapalabra'. El madrileño está a punto de superar a Orestes como el concursante más longevo del programa de Atresmedia, mientras que el bote suma y sigue y, si alguno de los dos consigue completar el rosco, se llevaría la cifra más alta que ha dado el formato desde su regreso a Antena 3.

Algo para lo que su presentador, Roberto Leal, ha comenzado a prepararse, según ha contado en una entrevista para la web de la cadena. "Me alegro por ellos porque les tengo muchísimo cariño, es gente joven, estupenda y ojalá el bote caiga pronto, pero a mí me dará mucha pena porque eso sería despedirme de ellos", ha expresado el conductor sevillano.

Después de más de 200 programas compitiendo entre ellos, ambos concursantes protagonizan el duelo más duradero del programa y eso también se traduce en la cantidad de dinero que cada día se añade al bote, que "está cogiendo un efecto bola de nieve", admite Leal, que desea que "más pronto que tarde podamos decir que hay un ganador o una ganadora de 'Pasapalabra", lo que le daría "muchísima alegría, pero me iría a mi casa con esa cosita de decir: 'Bueno, ya no los veré en mi día a día".

Asimismo, ha detallado cómo son en el día a día: "Manu y Rosa lo que tienen es juventud, desparpajo y una simpatía natural que no buscan. Ellos no van a la broma fácil, no van a intentar ser uno más que el otro, son gente normal como podría ser cualquier chaval de la calle".

El presentador está encantado con la que se ha convertido en la pareja más longeva del programa, para él "un buen referente para muchos chavales de esa edad" porque "están trabajando, estudiando" y, lo que tienen, "es lo que ellos han conseguido" porque "nadie les regala nada".

Y si tuviera que definirles, lo tiene claro. "Manu es la humildad personificada", admite, mientras que Rosa representa "la constancia, perseverar, estar ahí, machacar y la concentración pura". En definitiva, "dos concursantes que han marcado una época que se va a recordar para siempre en la historia" del programa.