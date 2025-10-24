'OT 2025': emociones, avances y doble actuación de favoritos en el Pase de Micros de la Gala 6

Como cada jueves, a las 20:00 h, los fans de 'OT2025' han vivido uno de los momentos más esperados de la semana: el Pase de Micros. Este ensayo general, emitido en Prime Video, permite ver cómo avanzan las actuaciones que los concursantes presentarán en la gala del lunes. En esta ocasión, el ambiente en la Academia ha estado cargado de emoción y progreso, con los profesores atentos a cada detalle vocal e interpretativo. La gran novedad de esta Gala 6 ha sido la doble actuación de favoritos, ya que además del habitual favorito de la semana, Crespo, también ha tenido su momento Cristina, que aún tenía pendiente su actuación en solitario por haber sido la primera favorita de la edición.

Los nominados, Lucía Casani y Max, emocionaron con sus interpretaciones de 'Tu falta de querer' y 'You Will Be Found', respectivamente, recibiendo comentarios positivos y correcciones constructivas de los profesores. En el apartado de favoritos, Crespo brilló con 'Can’t Hold Us' y Cristina arrasó con 'Je me casse', ganándose los elogios de Noemí Galera, que la calificó de “escándalo”. En los dúos, Guille y Claudia destacaron con 'Dos Gardenias', mientras que Tinho y Téyou conmovieron al jurado con 'Agua'. Guillo y Olivia enfrentaron la complejidad de 'El principio de algo' y Laura Muñoz y María Cruz deslumbraron con 'Diamonds', demostrando potencia vocal y compenetración. La nota final la puso la actuación grupal con 'Make Your Own Kind of Music', donde los profesores pidieron más energía y conexión emocional.

Este Pase de Micros de la Gala 6 ha confirmado la evolución constante de los triunfitos y la emoción que se vive dentro de la Academia. Con interpretaciones cada vez más pulidas y una doble dosis de talento en los solos de los favoritos, la próxima gala promete ser una de las más intensas y competitivas de la edición.

