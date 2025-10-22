'OT 2025': guía completa para ser público del programa y vivir la gala en directo

Ir de público a una gala de ‘OT 2025’ es una de las experiencias más emocionantes para los fans del talent show. El proceso es gratuito y muy sencillo, pero conviene seguirlo con atención para no quedarse sin plaza.

Cómo asistir como público a 'OT 2025': pasos, requisitos y toda la información

Para asistir a una grabación, es necesario rellenar un formulario de inscripción que Gestmusic publica en su página web oficial. Cada gala dispone de su propio formulario, por lo que será necesario registrarse de nuevo en cada convocatoria a la que se desee acudir. Normalmente, la productora lanza las inscripciones con unas dos semanas de antelación, aunque los plazos pueden variar en función de la organización del programa. En cuanto al horario, los formularios suelen abrirse los miércoles a las 12:00, aunque no siempre se mantiene el mismo día ni la misma hora. Por ello, lo más recomendable es seguir las redes sociales de Gestmusic y consultar su web de forma regular, donde se anuncia con antelación cuándo estarán disponibles las nuevas convocatorias. Tras enviar la solicitud, es importante saber que no basta con rellenar el formulario. Solo podrán acceder al plató aquellas personas que reciban una llamada de confirmación por parte de Gestmusic, que servirá como acreditación definitiva para asistir al programa en directo.

Requisitos para ir de público a 'OT 2025'

Para formar parte del público de 'Operación Triunfo 2025', se debe tener más de 16 años. En el caso de los menores de edad, es obligatorio presentar una autorización firmada por los padres o tutores legales. Las entradas, tanto de foso como de grada, son de pie, por lo que se recomienda asistir con calzado cómodo y estar preparado para permanecer de pie durante toda la grabación. En el formulario también se debe indicar si se necesita transporte en autobús proporcionado por la organización. Los autobuses salen a las 18:45 desde un punto de encuentro en Barcelona, mientras que quienes acudan en coche propio deberán presentarse a las 20:00 en el recinto. Es importante tener en cuenta que solo el 25% del aforo se reserva para quienes usan el autobús, mientras que el resto de plazas se destinan a quienes llegan con su propio vehículo. Cada solicitud permite incluir hasta tres acompañantes, por lo que una única inscripción puede cubrir un total de cuatro personas. Todos los asistentes deberán cumplir los requisitos de edad y autorización indicados anteriormente.

Dónde se graba 'Operación Triunfo 2025'

Las galas y clases del programa se graban en el Parc Audiovisual de Catalunya, ubicado en Terrassa (Barcelona), concretamente en el kilómetro 1 de la carretera BV-1274. Este complejo cuenta con más de 50.000 metros cuadrados de instalaciones, donde además se encuentra la Academia de OT, el lugar en el que los concursantes viven, ensayan y se preparan cada semana para brillar sobre el escenario.