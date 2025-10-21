'OT 2025': Javier Crespo se gana al público y se corona como el nuevo favorito

Javier Crespo Crespillo se ha coronado esta semana como el aspirante favorito de la audiencia tras la Gala 5 de 'OT 2025', sumando 3.000 € como cortesía de ING para su futuro como artista, además de pasar directamente la pasarela de 'Operación Triunfo'. El cordobés, es uno de los perfiles más atractivos de la segunda edición del concurso de Gestmusic bajo el paraguas de Amazon Prime Video debido a su paso previo por 'La Voz' y aquí te contamos un poco más sobre el nuevo favorito de los telespectadores de 'OT 2025'.

Así es Javier Crespo Crespillo, el nuevo concursante favorito de 'OT 2025'

El cordobés maravillo a Antonio Orozco en la novena edición de 'La Voz', que acabó conquistando con 18 años. 3 años más tarde, el cantante lucentino es uno de los grandes concursantes de 'Operación Triunfo 2025', convirtiéndose en el quinto favorito de esta segunda edición bajo el paraguas de Amazon Prime Video. En la actualidad, Javier combina sus estudios de Criminalística en Madrid con su desarrollo artístico, asistiendo a clases de canto y participando en actuaciones en diversos locales de la ciudad.

Lucía Casani vuelve a estar nominada en 'OT 2025'

La Gala 5 de 'OT 2025' dejó una de las expulsiones más ajustadas del concurso. Judit dijo adiós a 'Operación triunfo' con un 49,7% frente al 50,3% de Lucía Casani, que volvió a ser nominada por el jurado una semana más y se jugará el próximo lunes contra Max su permanencia en el concurso. Su compañera en la noche de ayer, Claudia Arenas, no corrió la misma suerte que Crespo, siendo cuestionada por Guille Milkyway durante la valoración del jurado, aunque la joven alicantina de 19 años fue salvada por sus compañeros. En cuanto a la salvación del claustro, los profesores no dudaron y salvaron de la quema a la primera favorita de esta segunda edición de 'Operación Triunfo' bajo el paraguas de Amazon Prime Video, Cristina.