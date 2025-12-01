Alerta por peste porcina en Cataluña: el responsable del sector porcino de COAG advierte del grave impacto económico en nuestro país

La alarma por el brote de peste porcina africana detectado en el entorno del parque de Collserola ha llegado este martes al magacín matinal de Telecinco, 'El Programa de Ana Rosa', donde el ganadero leridano Jaume Bernis, responsable del sector porcino de COAG, ha explicado con detalle las consecuencias que este brote puede tener para uno de los pilares económicos del campo español. Bernis ha subrayado que la principal preocupación del sector es evitar que el virus salte de los jabalíes a las explotaciones: "Nuestra inquietud se centra en que desde el primer radio de seis kilómetros no salga ningún animal que pueda expandir la enfermedad hacia las granjas de porcino". Aunque ha reconocido la gravedad del momento, ha destacado como dato positivo que, tras analizarse las granjas situadas entre los 6 y los 20 kilómetros, todos los resultados han dado negativo.

El ganadero ha recalcado que la prioridad absoluta en estos momentos es reforzar al máximo las medidas de bioseguridad: "Ya partimos de niveles muy altos, con control de accesos, limpieza y desinfección obligatoria, vallados perimetrales y sistemas para impedir la entrada de aves, pero ahora toca elevar aún más esos estándares". Bernis ha recordado que España es el primer productor porcino de Europa y uno de los principales a nivel mundial, por lo que cualquier incidente de este tipo puede tener un impacto devastador en las exportaciones. Sobre el posible origen del brote, ha apuntado a la hipótesis de que los jabalíes hayan ingerido restos de carne procedentes de países donde la enfermedad sí está activa, contagiándose a través de desperdicios alimentarios.

Durante la entrevista, también ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a la población: "La peste porcina africana no tiene ninguna implicación para el consumo humano, no es peligrosa para las personas". Sin embargo, ha insistido en la importancia del amplio despliegue de seguridad activado por la Generalitat de Cataluña, con la intervención de la UME, el Seprona, la Guardia Civil, los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana. "Intensificar la actuación en esta zona es prioritario y se está haciendo. Confiamos en que el problema se quede en los jabalíes, porque si entrara en una granja, el escenario sería completamente distinto", ha concluido Bernis, reflejando la enorme tensión con la que el sector sigue la evolución del brote.