Ana Rosa Quintana pide la dimisión de Pedro Sánchez en directo tras la última hora del caso Ábalos

Ana Rosa Quintana sorprendió este jueves a la audiencia de 'El programa de Ana Rosa' con un discurso sin filtros dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Todo ocurrió cuando el espacio regresaba de publicidad y una noticia de última hora interrumpía la escaleta: la Fiscalía Anticorrupción solicitaba prisión para José Luis Ábalos. El impacto de la información fue inmediato en plató, donde uno de los colaboradores llegó a definir el momento como "crucial". Ana Rosa tomó entonces la palabra para contextualizar políticamente la situación, recordando el papel clave que Ábalos desempeñó en la trayectoria interna del PSOE, desde las primarias hasta la moción de censura que llevó a Sánchez a la Moncloa, además de su posterior etapa como ministro.

Koldo García (d) junto al entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos Agencia EFE

Sin embargo, el punto de mayor tensión llegó cuando la presentadora fue un paso más allá y se dirigió directamente al jefe del Ejecutivo con una contundencia inesperada. Ante las cámaras de Telecinco, Quintana afirmó que, a su juicio, Pedro Sánchez"hoy debería presentar su dimisión", unas palabras que generaron un inmediato revuelo tanto en el plató como en redes sociales. La maestra de ceremonias de Mediaset vinculó la situación judicial de antiguos cargos clave del partido con la responsabilidad política del actual presidente, dejando clara su postura ante un caso que sigue sacudiendo la actualidad nacional. Su intervención, directa y sin matices, volvió a situar al programa en el centro del debate político televisivo.