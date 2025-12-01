Esta semana en "La Promesa": la llegada de Carlo desata un terremoto en el palacio

La llegada de Carlo al palacio no es solo un reencuentro incómodo para María Fernández. Es el inicio de una cadena de movimientos que reordenan el tablero emocional de "La Promesa". El nuevo lacayo no solo remueve el pasado de la doncella, sino que además siembra una inquietud generalizada en el servicio, ya tensionado por la carga de trabajo y la escasez de recompensas.

Mientras tanto, el enfrentamiento entre Curro y Lorenzo deja secuelas. Aunque el joven lacayo no cruzó la línea del crimen, Lorenzo no piensa dejarlo en paz. Con el orgullo herido, lanza una amenaza que resuena como un disparo: hará sufrir a Ángela. Este giro, más emocional que físico, convierte la historia en un pulso psicológico donde cada gesto cuenta.

Martina se ve obligada a hacer malabares entre Jacobo y Adriano, mientras intenta desentrañar sus propios sentimientos. En paralelo, Enora sigue a lo suyo: más centrada en motores que en investigar a don Lisandro, pese a las insistencias de Manuel. El resultado: una red de lealtades cruzadas que no tarda en enredarse más en la serie de RTVE.

El servicio, por su parte, no tiene respiro. Teresa informa que no habrá ni libranzas ni gratificaciones. La noticia genera un descontento visible, y Petra, como ya es costumbre, alza la voz en nombre de todos. Al mismo tiempo, junto a Lope y Vera, sigue con su investigación sobre el misterioso plagio de recetas, aunque los avances son más lentos de lo que quisieran.

El miércoles, María Fernández tiene que enfrentarse a Carlo cara a cara. Samuel intenta apoyarla, pero la tensión es palpable. Carlo no entiende de sutilezas y su actitud con las doncellas no pasa desapercibida, obligando a un primer toque de atención. ¿Qué pretende realmente con su regreso?

En medio de todo este revuelo, dos días de la semana quedarán sin emisión: el martes por el partido España - Alemania y el viernes por el sorteo del Mundial. Pero lo que ocurre entre el lunes y el jueves deja material suficiente para mantenernos enganchados: "La Promesa" se adentra en uno de sus momentos más delicados y electrizantes.