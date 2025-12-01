Juan del Val señala a los socios de Pedro Sánchez tras el ingreso en prisión de Koldo y Ábalos: "Esta situación es insostenible"

Los últimos acontecimientos en torno al Gobierno de Pedro Sánchez dificultan mucho su continuidad al frente del ejecutivo nacional. La presunta corrupción acorrala al PSOE y la entrada en prisión de su antiguo número 2, José Luis Ábalos, y su exasesor en el Ministerio de Transportes, Koldo García, serviría para que los socios actuales del Gobierno de España retiraran su apoyo, pero parece no ser suficiente. Juan del Val ha caricaturizado a los partidos políticos que sostienen actualmente al Gobierno de España, destacando su inactividad contra la corrupción. El actual ganador del Premio Planeta 2025 y colaborador de televisión puso en evidencia a los socios de Pedro Sánchez durante su intervención en 'El Hormiguero', dictaminando que esta situación "es insostenible", poniendo esta vez en el foco a los socios actuales del PSOE en el Congreso (EH Bildu, ERC y Sumar), centrando su ataque en Yolanda Díaz y Gabriel Rufián.

Juan del Val ve "insostenible" la continuidad del Gobierno y pide una moción de confianza

Juan del Val se reivindicó anoche en 'El Hormiguero' tras las críticas recibidas Atresmedia

Juan del Val cuestionó con dureza la viabilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez tras las amenazas y los escándalos que salpican a figuras como José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García, asegurando que el Gobierno está "permanentemente amenazado por gente que ha estado muy dentro" y que la situación "empieza a ser insostenible". El colaborador de 'El Hormiguero' señaló directamente a los socios del Ejecutivo, citando a Yolanda Díaz o a Gabriel Rufián, preguntándose si seguirán apoyando al Gobierno o si "de verdad les importa algo la corrupción". Para Del Val, los casos que afectan al entorno de Sánchez (desde el fiscal hasta su mujer, su hermano o dirigentes de máxima confianza) se intentan presentar de forma "mágica" como asuntos aislados: "Hay caso Ábalos, caso Cerdán, caso Koldo, pero no hay caso PSOE". Ante la negativa de los socios a apoyar una moción de censura, concluyó que la única salida democrática sería una moción de confianza, aunque admitió que podría desembocar en elecciones que "no le apetecerían" al presidente.