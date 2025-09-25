'El Hormiguero' despide la semana con la visita de uno de los grandes galanes de nuestro cine, Álex González

Ni la agónica victoria del Atlético de Madrid anoche con un espectacular Hat-Trick de Julián Álvarez que otorga algo de oxígeno a Diego Pablo Simeone, privó que la visita de Alejandro Amenábar y Julio Peña fuera el programa más visto en la noche de ayer. El programa de las hormigas más famosas de la televisión cierra esta semana, la última completa del mes de septiembre, con la visita de uno de nuestro galanes, el actor madrileño Álex González, que esta de estreno y presenta en 'El Hormiguero' de Pablo Motos su nueva película: 'La sospecha de Sofía' de Imanol Uribe que llega a los cines este próximo 3 de octubre.

Basada en la novela de Paloma Sánchez-Garnica, la película aborda la vida de Sofía y Daniel, que parecen tener un futuro lleno de esperanza hasta que una misteriosa carta cambia el rumbo de sus vidas. Daniel recibe una invitación para viajar al Berlín oriental con el fin de reencontrarse con su madre biológica, en plena tensión de la Guerra Fría. Sin imaginarlo, ese viaje se convierte en una trampa mortal: la KGB lo utiliza como pieza central de un plan encubierto para expandir su poder en la España franquista. El verdadero motor de la conspiración es Klaus, su hermano gemelo, quien lo suplanta y le arrebata todo lo que tiene: su nombre, su hogar y el amor de Sofía. Desde ese instante, ella queda atrapada en un torbellino de dudas y desconfianza, sin poder discernir del todo si el hombre que tiene delante es realmente Daniel o una amenaza disfrazada de él.

Una dilatada trayectoria con pasado Marvel

Álex González, cuyo nombre completo es Alejandro González Jose, nació en Madrid el 13 de agosto de 1980 y es uno de los actores españoles más reconocidos de su generación. Su popularidad llegó gracias a su papel como Javier Morey en la serie de Telecinco 'El Príncipe' (2014-2016), donde conquistó al público con su carisma. Posteriormente, volvió a brillar con su interpretación de Mario Mendoza en 'Vivir sin permiso' (2018-2020), junto a José Coronado.

Sus primeros pasos en la televisión se dieron en series como 'Un paso adelante', 'Hospital Central', 'Los Serrano' y 'Motivos personales', donde sustituyó a Miguel Ángel Silvestre. Desde entonces, ha protagonizado ficciones como 'Cuenta atrás', 'La Señora', 'Tierra de lobos' y la miniserie 'Inocentes'. En cine debutó con 'Segundo asalto' (2005), con la que fue nominado al Goya a mejor actor revelación. Más tarde trabajó en 'Una rosa de Francia', 'Luz de domingo' y dio el salto internacional con 'X-Men: primera generación' (2011). Entre sus proyectos más recientes destacan '3 caminos', 'Fuimos canciones', 'Toy Boy' y 'Operación Marea Negra', confirmando su versatilidad y trayectoria consolidada.