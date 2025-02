Alfonso Arús denomina "rancio" a Pedro Almodóvar: "No me interesa"

La alfombra roja de los Premios Fotogramas de Plata 2025 han dado mucho de qué hablar en el plató de televisión de Atresmedia. "Aruser@s" estuvo presente en la gala y al día siguiente el photocall fue comentando por los contertulios del programa, llamando la atención en especial la opinión del maestro de ceremonias del matinal de laSexta, Alfonso Arús, que se despachó con gusto sobre la actual forma de actuar del cineasta de Ciudad Real, Pedro Almodóvar, cuyas palabras seguro que no han gustado al actual ganador del León de oro del festival de Venecia.

"No me interesa como director"

Alfonso Arús atizó al cineasta español al compararlo con Juan Antonio Bayona, también presente en la gala, cuya actitud con la prensa fue bastante más amena que la que tuvo Pedro Almodóvar, y así lo hizo saber el maestro de ceremonias de laSexta. "El que estuvo más antipático, pero es que a mí no me interesa como director, es Almodóvar. Está rancio últimamente", espetó Arús, siendo bastante directo contra el realizador de Ciudad Real, además de catalogarlo como una mala opción para dirigir la serie/documental de Belén Esteban, cuestión que salió a relucir en la alfombra roja del certamen.

Bayona rechaza la oferta

"Ahora mismo le dije que estoy muy liado, ni siquiera yo sé qué película voy a dirigir" comentó el triple ganador del Goya a mejor director aunque no es el más favorito a dirigir este proyecto, ese es Pedro Almodóvar, aunque para Arús no "encaja en el perfil, ya que no es una persona divertida en estos momentos". Con respecto a este futuro proyecto de La Osa Producciones Audiovisuales (productora de "Ni que fuéramos shhh") lo único que sabemos además del ofrecimiento de Esther Expósito para interpretar a la contertulia televisiva, es que se ha registrado el posible título de la serie/documental, "La patrona de España". La vida de Belén Esteban ha estado marcada por momentos inolvidables que la han consolidado como una figura icónica en la televisión española. Desde su mediática relación con Jesulín de Ubrique, pasando por su victoria en "Gran Hermano VIP", hasta su papel como madre de Andreíta, Belén ha sabido mantenerse en el foco mediático mientras afrontaba desafíos personales, como problemas de salud, y lograba éxitos en su faceta de empresaria. Estos episodios de su vida, cargados de drama y superación, han inspirado un proyecto que promete capturar su historia en una serie titulada "La Patrona de España". Si finalmente se materializa, este estreno combinará nostalgia y entretenimiento, consolidando aún más su estatus como un fenómeno cultural.