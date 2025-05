Alfonso Arús, sobre Melody y 'Eurovisión': "Hay cosas que no he visto claras"

La participación de Melody en 'Eurovisión 2025', su mal resultado en la clasificación y todo lo que sucedió con el tema de Israel están generando mucho contenido en los medios de comunicación. Una de las personas que más ha abordado este asunto los últimos días ha sido Alfonso Arús a través del programa que presenta en laSexta.

Eso sí, no ha sido el único ya que Risto Mejide también quiso dar su opinión al respecto durante una de sus intervenciones en el contenido que se emite diariamente en Cuatro, 'Todo es mentira': "No puede ser que la que se lo curre tanto sea la representante y la enviemos con esa canción. Antepenúltima. Y no puede ser que sigamos pensando que Eurovisión es un concurso musical, ¡que no!".

Nuevas declaraciones en 'Aruser@s'

Ahora, en la última emisión, tanto él personalmente como varios integrantes del programa han querido volver a comentar todo lo sucedido el sábado pasado en Basilea (Suiza) y las posteriores implicaciones políticas o la reacción de la cantante sevillana. Una de las primeras cuestiones a valorar fue la actuación de 'Esa Diva'.

"Lo que no hemos visto es cómo pasan del sombrero cordobés al traje plateado", apuntó sorprendido el presentador. Mientras que Tatiana Arús explicó: "Sí que es cierto que hay algunas imágenes de personas que estaban presentes que se encontraban detrás de la cortina y lo bonito es que son los bailarines los que estaban detrás de la falda, son los que salen y es cuando se retira el vestido".

Además, la colaboradora del programa de laSexta matizó: "El vestido no está enganchado, son los bailarines los que están debajo de la falda". Por su parte, Arús comentó: "Es que hay cosas claras que no he visto claras. Del baile del 'diva, diva, diva', el realizador no ha estado muy fino porque no se veía nada".

Por último, y antes de recordar que el próximo lunes será cuando se produzca la tan esperada rueda de prensa de Melody, concluyó: "Hubo un momento en el que tendría que haber salido ella de la cortina y hubo dos microsegundos de pánico que digo yo se le ha atascado algo y no sale. Fue como muy raro".