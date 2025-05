Risto Mejide, muy critico con 'Eurovisión 2025': "No puede ser que sigamos pensando..."

Este pasado sábado se celebró en Basilea (Suiza) una nueva edición de uno de los festivales de música más reconocidos a nivel internacional. En esta ocasión, España estuvo representada por Melody a través de su interpretación de la canción, 'Esa Diva'. A pesar de su gran actuación, finalmente terminó en el antepenúltimo puesto.

Ahora, dúas más tarde del suceso, varios programas de televisión están hablando tanto de esta cuestión como de la polémica que se ha generado tras la petición de Pedro Sánchez de que Israel no vuelva a participar en 'Eurovisión'. Por ejemplo, uno de los más críticos con algunas de las cuestiones que ocurrieron ha sido Alfonso Arús en 'Aruser@s'.

Declaraciones de Risto Mejide

Otro de los profesionales que ha querido dar su opinión sobre todo este revuelo ha sido Risto Mejide. El presentador del programa de Cuatro, 'Todo es mentira', ha aprovechado la emisión del primer contenido semanal para abordar este asunto. "No hay lunes tranquilo. Espero que os hayáis recuperado bien por lo que sucedió en Eurovisión, no ha podido ser. La representante española muy bien, la canción no tanto", empezó explicando.

Por su parte, Marta Flich reaccionó: "Uy ya está el melón abierto desde el primer minuto". Tras estas declaraciones, el presentador añadió: "No puede ser que la que se lo curre tanto sea la representante y la enviemos con esa canción. Antepenúltima. Y no puede ser que sigamos pensando que Eurovisión es un concurso musical, ¡que no!".

Una propuesta para España

Posteriormente, Risto Mejide planteó de manera directa que España pueda abandonar 'Eurovisión': "Otra cosa es si deberíamos dejar de aportar a una fiesta de la que no nos llevamos nunca nada". Además, el presentador quiso dar su versión acerca de la postura de Pedro Sánchez y sus declaraciones sobre Israel: "Creo que nadie se llevó las manos a la cabeza cuando se inició hace tres años la invasión de Rusia sobre Ucrania y se le exigió la salida nada más y nada menos de competiciones internacionales".

Por último, Risto Mejide concluyó: "Y también de no participar en Eurovisión. Por lo tanto, tampoco debería hacerlo Israel. Lo que no podemos permitir son dobles estándares tampoco en la cultura. Ha pedido la expulsión de ese país al que compramos armas. Diga usted que sí, señor presidente, es inaceptable que no nos dejen manifestar nuestra indignación al genocidio que está perpetrando ese país al que compramos armas. Tampoco me parece bien que participe en Eurovisión ese país al que le compramos armas. No sé si lo vamos pillando".