Ana Guerra, primer concursante confirmada de "Tu cara me suena"

LA RAZÓN puede confirmar gracias a la información proporcionada por Atresmedia que Ana Guerra es la primera concursante de la edición número 12 de "Tu cara me suena", que aterrizará en este curso 24/25 en el prime time de Antena 3, con la incógnita de Àngel Llàcer en el jurado del programa. La exconcursante de "Operación Triunfo 2017" se une así a uno de los concursos más exitosos de la cadena principal del grupo Atresmedia y es muy probable que este acompañada por Bertín Osborne en el cartel de participantes de "TCMS", aunque de momento con Osborne no hay nada confirmado y todo son rumores, al contrario que la artista canaria, cuya participación es oficial.

¿Quién es Ana Guerra?

Ana Guerra nació en San Cristóbal de La Laguna, Tenerife el 18 de febrero de 1994. Es una cantante, compositora, presentadora y actriz de musicales española que alcanzó la fama tras su participación en "Operación Triunfo 2017". Desde su infancia, su padre fue un gran impulsor de su pasión por la música, lo que la llevó a estudiar flauta travesera durante ocho años en el Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife. Durante su paso por "OT", fue candidata para representar a España en el Festival de Eurovisión 2018 con dos temas: "El remedio" y "Lo malo", este último junto a Aitana Ocaña. Aunque no fueron seleccionadas para el certamen, "Lo malo" se convirtió en un éxito rotundo, alcanzando el número uno en las listas de España y logrando cinco discos de platino.Tras su salida del programa, Guerra lanzó el sencillo "Ni la hora", en colaboración con Juan Magán, que también fue un éxito, alcanzando el primer puesto en las listas de ventas y obteniendo triple disco de platino. En 2018, se convirtió en la segunda artista femenina española en superar los 30 millones de streams en Spotify con dos canciones. Cita a artistas como Juan Luis Guerra, Michael Bublé y Luis Miguel como sus principales influencias. Además de su carrera musical, Ana Guerra ha trabajado en diferentes ámbitos, como actriz de musicales y presentadora. En 2023, ganó la tercera edición del programa "El desafío" de Antena 3.

Todo lo que sabemos de esta nueva edición del concurso

Hace poco más de una semana, la productora catalana anunció en su perfil oficial de X la apertura de solicitudes para asistir como público a las grabaciones de las galas. Con ello, se confirmó la renovación del formato en el canal privado, generando una gran expectación entre los seguidores del programa. Tanto fue así que se recibieron 3.470 peticiones, las cuales, según el director de Gestmusic, Tinet Rubira, serán gestionadas para que el público pueda asistir a partir de marzo.

Uno de los principales interrogantes de la duodécima edición de "Tu cara me suena" es la composición del jurado. Se espera el regreso de Àngel Llàcer tras su ausencia en la temporada anterior debido a una grave infección. Chenoa y Lolita continuarán en el panel, a pesar de sus compromisos profesionales. No obstante, sigue sin confirmarse el reemplazo de Carlos Latre, quien dejó su puesto tras unirse a Mediaset. Entre los posibles candidatos para ocupar su lugar se barajan nombres como Edu Soto o Silvia Abril, ambos con una amplia trayectoria en el mundo de la imitación y el humor.