El expromotor de Andy y Lucas sentencia a este último: "Es violento, yo le tengo miedo"

Desde su nacimiento, en 2003, el dúo gaditano Andy y Lucasmarcó una generación en España y en América Latina combinando estilos de flamenco y pop con acento andaluz. Su primera gran canción, "Son de amores", pasó a ser un himno romántico sencillo que los los catapultó a la fama con millones de discos vendidos, estadios llenos y miles de seguidores fieles.

A pesar de los altibajos, el dúo parecía auténtico y mantuvo conexión con el público, lo que les permitió sobrevivir dos décadas. En su trayectoria cuentan con varios discos de platino, nominaciones a premios importantes como el Grammy Latino y una influencia notable en la escena del pop-flamenco español.

Sin embargo, la popularidad se ha visto empañada en los últimos dos años por polémicas y conflictos internos que han traspasado la esfera privada abocando al grupo a su separación definitiva este mismo otoño de 2025 después de más de dos décadas.

Una farsa: nunca se hablaron

Álvaro Molina, que fue el promotor del grupo desde 2015, además de testigo cercano de la relación profesional y personal entre los dos artistas, concedió anoche su primera entrevista pública tras la ruptura en “¡De viernes!” y ofreció detalles sobre las tensiones y problemas que han existido detrás de bambalinas desde su origen.

El expromotor describió a Lucas como una persona complicada y violenta, llegando incluso a relatar algún episodio de agresión física. Tenía una actitud dominante, era "el jefe de la manada", el que controlaba la parte empresarial y quien pagaba el sueldo a Andy.

Según Molina, nunca hubo verdadera relación de amistad entre Andy y Lucas, y confirmó lo que ambos venían visibilizando en los últimos meses: la comunicación entre ambos siempre fue muy limitada y mucho antes del concierto de despedida, el 10 de octubre en Madrid, ya estaba rota. "No he visto que tengan relación de amistad ninguna. Sé que cuando se hacían grabaciones Lucas hacia las cosas por un lado, en Mallorca, y Andy desde Cádiz". Es decir, no trabajaban juntos.

Lucas se refugia en su familia y evita alimentar la controversia sobre la supuesta agresión a Andy

"Creo que llevan toda la vida sin hablarse. Eran como un matrimonio mal avenido. Siempre iba con Lucas y era el más complicado. Un camerino para uno y otro para el otro. cuando se juntaban o terminaban muy bien o muy mal. Nunca los he visto hablar", insistió.

La infidelidad, el punto de no retorno

Para el promotor, el punto de inflexión fue la infidelidad de Lucas con la expareja de Molina. El productor del dúo descubrió que su esposa mantenía una relación íntima con el cantante, lo que generó una pelea y el fin de su relación profesional. La situación afectó a la dinámica del grupo y generó un profundo malestar en Andy. "Me enteré comiendo un día en mi casa, se lo escucho a la expareja de él. No puedes imaginarte eso", relató.

Las formas con el equipo provocaban un malestar general. "Es cómo manda. Le tengo respeto. No lo entiendo porque veías al grupo, funcionaba e iba todo fenomenal". Según reveló, no le sorprendió la supuesta agresión que habría sufrido Andy por parte de su compañero. "La gente empezó a decir que es mentira, pero yo, con lo que he vivido... eso es verdad. No me ha sorprendido porque yo lo he sufrido también. Es lo mismo que me ha hecho a mí. Claro que me lo creo". Y sentenció: "Es una persona violenta, yo le tengo miedo".

Andy, centrado en su carrera en solitario, ha preferido no participar públicamente en estas disputas, aunque sí parece que podría mostrar esta herida en sus próximas canciones.