Anna Grau denuncia en 'Espejo Público' insultos por su relación con Sánchez Dragó: "Si no perteneces a determinados partidos, te señalan"

La periodista y escritora Anna Grau ha estado presente en 'Espejo Público' para presentar su último libro, 'En lo boca del Dragón', en la que aborda cómo fue su relación sentimental con el escritor fallecido Sánchez Dragó. Además ha denunciado insultos hacia su persona por este romance y aprovechó su presencia en el magacín matinal de actualidad diario de Antena 3 para hablar su experiencia dentro de la política, concretamente en el partido Ciudadanos, en el que ejerció el papel de diputada y portavoz en el Parlamento de Cataluña.

Un feminismo que no avanza, ya que va para atrás

Anna Grau acudió a 'Espejo Público' para presentar su nuevo libro 'En la boca del dragón', una memoria novelada que gira en torno a su relación con Fernando Sánchez Dragó, pero que también se convierte en un alegato contra los prejuicios y el juicio constante sobre la vida privada de las mujeres. “Me han llamado de todo: puta, borracha…”, denunció Grau en directo, subrayando que estas descalificaciones no tienen justificación más allá del morbo y el machismo persistente. La autora critica que, salvo determinados partidos políticos “blindados contra esos ataques”, cualquier mujer pública que se salga de la norma es pasto del señalamiento. En este sentido, reivindica el derecho a enamorarse sin ser criminalizada: “A mis 46 años no era una Lolita. Me enamoré de quien quise y animo a todas las mujeres a hacer lo mismo”. Grau también reflexiona sobre cómo muchas personas la han intentado definir exclusivamente por su relación con Dragó, sin tener en cuenta su trayectoria profesional o sus ideas propias. “A veces creo que le definía más a él haber estado con una mujer como yo”, apuntó, rompiendo con la imagen estereotipada del escritor y subrayando que su historia va mucho más allá del amor romántico.

Durante la entrevista, Anna Grau dejó clara su intención de desmontar mitos y lecturas superficiales. En su libro, hay amor, sexo, y también crítica social. “Se habla de sexo, claro, pero entre líneas, con elegancia”, matizó, rechazando las exageraciones que rodearon la figura de Dragó. “Nunca nadie antes ni después me acompañó en toda la extensión de mi mente y mi espíritu”, escribe en uno de los pasajes. Grau no duda en cuestionar esa leyenda masculina que nunca se pone en duda: “Me asombra que haya quien dude de que Elvis esté muerto o de que el hombre haya llegado a la Luna, pero nadie cuestione que alguien de cierta edad pueda provocar orgasmos de la duración de un disco”. Además, aprovechó para criticar el retroceso en los derechos de las mujeres: “Parece que tengamos un feminismo de marcha atrás con los cangrejos”. Sobre su paso por Ciudadanos, fue clara: ya no es militante, y aunque no se arrepiente, reconoce que Dragó le advirtió: “No te metas en política”. Ahora entiende su consejo: “La calidad de las ideas está unida a la calidad humana de quienes las defienden”, espetaba finalmente la escritora.