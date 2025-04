Así fue el giro inesperado de la gala de "Supervivientes 2025" con nuevo ¿expulsado? y la evacuación de Makoke

Después de que Montoya fuera la sonada salvación de la gala del pasado martes de "Supervivientes: Tierra de nadie" para la gala de anoche todo quedaba cerrado para Álex Adrover, Carmen Alcayde y Laura Cuevas. Uno de ellos iba a convertirse en el primer concursante expulsado tras la unificación, pero la noche dio para muchas más sorpresas de las que estaban escritas en el guion.

Lo cierto es que el programa acabó viviendo una de las expulsiones más duras de la edición.

Laura Madrueño cerraba primero la salvación de Álex Adrover, por lo que la cosa quedaba en un duelo entre Carmen Alcayde y Laura Cuevas. Como es habitual, ya de pie, juntas escuchaban el veredicto del público: "Los espectadores han decidido con sus votos que la concursante salvada sea: ¡Carmen!". Una resolución de conflicto que trajo el bullicio, la explosión de emociones junto a Montoya. Alcayde se tiraba al suelo, una vez más, mientras que Cuevas se fundía en un abrazo con Laura Madrueño. "Estoy muy agradecida por la oportunidad y gracias al equipo que se palpa la entrega que tienen. Estoy muy agradecida de haber venido aquí", acertaba a apuntar Laura.

¿Laura Cuevas se va de manera definitiva?

A pesar de que creíamos que Laura Cuevas abandonaba la isla no es así. Cuevas sigue en el concurso con un as que se ha sacado de la manga el programa. Se debe al estreno de una nueva localización que se llama zona parásita, un lugar que el reality recupera tras varias ediciones. "Se va a convertir por primera vez en su vida en un parásito. Va a vivir en la plataforma, no va a poder salir de ahí y únicamente se va a alimentar de las cosas que le lleven sus compañeros. O sea que si antes daba por saco, ahora multiplicado por quince", apunto el presentador Jorge Javier Vázquez.

Makoke, evacuada de urgencia

Si a estas alturas del programa tenemos algo claro es que a Makoke le pasa de todo en Honduras. Apuntamos en la lista un accidente, la picadura de abeja, y ayer se enfrentó a un momento difícil en mitad de una prueba en la que la organización tuvo que intervenir al verla "perdida". Tras tranquilizarse y respirar con profundidad se vio capaz de regresar a la prueba.