Así puede apuntarse para participar en "La ruleta de la suerte"

"La ruleta de la suerte" no necesita presentación, el concurso diario de Antena 3 cerró la temporada anterior completando el top 7 de programas de la cadena que no tienen competencia. Con temporada nueva sigue superando sus marcas e intenta superar el hito del año pasado, cuando anotó su mejor temporada desde la de 2008/2009, desde hace catorce cursos. Creció cerca de +1 punto hasta el 20,9% y lideró sobre su inmediato competidor con la mayor distancia de la historia, +7,6 puntos. El concurso de Jorge Fernández obtuvo su tercera temporada más vista con más de 1,6 millones de espectadores de media cada día y 3,3 millones espectadores únicos.

Pues ya esxiste una nueva oportunidad de no quedarse en casa de manos cruzadas diciendo "ese panel me lo sabía yo" y demostrar que puede ser un concursante estrella de "La ruleta de la suerte " junto a Jorge Fernández y Laura Moure. La página web del famoso concurso ya ha colgado el formulario para poder apuntarse y ser seleccionado. "Si ya te has inscrito anteriormente y tienes una ficha en nuestra base, no puedes volver a hacer la inscripción. Si ya lo hiciste alguna vez durante estos últimos años, no te dejará hacerlo de nuevo y te dará error", advierte la web.

El proceso es muy sencillo, primero tendrá que rellenar un formulario con los datos personales básicos y tener preparadas para subir tres fotos (primer plano, cuerpo entero y alguna foto divertida). La siguiente fase es subir un vídeo de aproximadamente un minuto de duración y para el que se recomiendan una serie de consejos porque "es muy importante en el proceso de selección". Así el programa recomienda sonreír durante la grabación y comportarse de manera "natural". En el transcurso de la grabación hay que dejar claro "por qué serías un buen concursante" y desvelar algún dato interesante para llamar la atención, junto a algún tipo de "habilidad" que hay que demostrar frente a la cámara.

Resultan muy graciosas las recomendaciones sobre el aspecto, que incluyen "que no parezca que te acabas de levantar" y sugiere que "no lo grabes después de una mala noche" ni "escondido en algún sitio". Termina alentándote a que hables alto, no demuestres dudas y hagas el esfuerzo porque sea breve y conciso. El siguiente paso son una serie de preguntas sobre el candidato y también sobre el programa antes de poder enviar el formulario y optar a concursar. La web adelanta que el perfil que se busca es muy concreto: "Buscamos concursantes divertidos, animados y buenos jugadores de La Ruleta de la Suerte", y especifica las condiciones para poder participar:

- No haber participado antes en La Ruleta de la Suerte (desde 2006).

- Ser mayor de edad.

- Residir en España.

Aquí el enlace al formulario original: Enlace