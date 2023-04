Jorge Fernández: «No me quería ni mirar al espejo»

Jorge Fernández se encuentra en uno de sus mejores momentos. El modelo, que este verano cumplirá 51 años, lleva 17 temporadas al frente de «La ruleta de la suerte» en Antena 3. Además de haber participado como actor en varias producciones, Jorge está licenciado en Ciencias del Deporte por la Universidad del País Vasco. Allí fue profesor de Educación Física en un colegio de Vitoria durante un año antes de ganar el concurso de Míster España en 1999. Ahora, tras haber pasado una etapa muy dura por diversas complicaciones de salud, el vasco, que reside en Bilbao, se muestra feliz.

Pocos programas y presentadores aguantan tanto en emisión. ¿Alguna vez ha pensado en cambiar de formato?

No es tan fácil. Yo he hecho muchos más formatos en televisión compaginándolos con «La ruleta de la suerte», pero hoy en día es imposible dejar un programa que tiene un 22% de audiencia diaria. «La ruleta» es el mayor caramelo que hay para un presentador, no se puede dejar porque es un seguro de vida.

Para la televisión, ¿uno nace o se hace?

Se hace, claramente. Yo nunca pensé que podía presentar en televisión.

¿Qué tipo de programa no presentaría nunca?

No lo sé. De momento no diría a nada que no porque, sin estar en la situación, es complicado saber lo que haría.

Jorge Fernández Cortesía

Hace seis años se le juntó un exceso de mercurio no diagnosticado con la enfermedad de Lyme tras la picadura de una garrapata, ¿cómo recuerda esta etapa?

Con mucha incertidumbre, precisamente por el no diagnóstico. El gran problema de este tipo de enfermedades que no son muy comunes es que la medicina tradicional no está preparada para ello. Yo veía que pasaba el tiempo y estaba peor, me decían que no tenía nada o que era ansiedad o estrés, que fuese a un psicólogo. Yo conozco muy bien mi cuerpo y sabía que algo no estaba funcionando bien en mi sistema inmunológico. Al final se juntaron dos cosas que son difíciles de diagnosticar y tardé dos años y medio en saber qué me estaba pasando. Estuve realmente mal.

Llegó a llorar antes de salir a presentar «La ruleta de la suerte» algunos días porque no se veía bien. ¿Fue su época más dura en el programa?

Sí. Creo que fue una de las etapas más duras de mi vida también porque no era yo, tenía 12 kilos menos. Estaba que no me quería ni mirar al espejo. Salir a transmitir alegría, ilusión y cachondeo cuando no estás al 100% de tus facultades, pues fue una época muy dura.

¿Han sido muchas las ocasiones a lo largo de los años en las que ha tenido que recomponerse para salir ante las cámaras?

Sí, siempre te pasan cosas. Cuando estás mal, salir con una sonrisa de oreja a oreja es difícil. Me acuerdo que me pasó con mi divorcio y otra vez cuando tenían que operar a mi hijo del ojo con solo tres años. Ahí, evidentemente, estás pensando en otras cosas más importantes que en ese día de trabajo pero no puedes decirle a tu equipo que no grabas.

¿Se encuentra plenamente recuperado de ambas patologías?

En cuando al tema del mercurio ahora estoy bien a raíz de las quelaciones intravenosas que me hice para sacar todo el exceso que tenía en mi cuerpo. La enfermedad de Lyme, sin embargo, es crónica: como no te cuides y tu sistema inmunológico no esté siempre bien puedes recaer.

Dice que el truco para llegar en plena forma a los 50 ha sido prestar atención a la alimentación, la actividad física, el descanso y la gestión del estrés. ¿Cómo logramos eso en un mundo como el de hoy?

Me he dado cuenta de que la quinta pata para hacer esto es aprender a decir que no. Así puedes controlar mejor la alimentación, diciendo: no voy a comer esto. También es básico para controlar el estrés: no voy a hacer nada más, me voy a guardar mi tiempo para mí, para descansar. Es fundamental para el cuidado del sistema inmunológico.

¿Y por qué nos cuesta tanto decir que no?

Yo creo que el motivo principal es que estamos metidos en un mundo que es una vorágine: parece que como no seas super productivo estás haciendo algo que no está bien. Se premia mucho al parecer que estás trabajando, al parecer que estás haciendo, al parecer que estás formando contenidos…. Yo tengo muy claro que el ser humano no está cableado para eso, para tener la hormona de cortisol todo el rato arriba. Trabajar 12 horas al día no es lo que genéticamente nos corresponde. Al final no solo no llegas, sino que petas.

Ha creado su propia aplicación con recomendaciones de actividad física para mayores de 50. ¿Ha diseñado usted los ejercicios?

Sí, en Sensalus Senior Fitness tenemos un plan de ejercicios físicos, alimentación y descanso adaptados a cada momento y a cada edad. La tabla de ejercicios la he creado yo junto a otro profesional de la actividad física y del deporte. A arte, participo con un 5% en Spotieat, una app que busca dietas saludables para perder peso. Pero Sensalus, como quien dice, la he parido yo.

Jorge Fernández Cortesía

¿Qué errores nutricionales cometió en el pasado?

Solamente lo de comer demasiado atún porque no sabía que tenía tanto mercurio y pescados grandes en general, que ahora no como, claro. Por lo demás yo siempre he tenido una alimentación muy buena y siempre he escuchado bien a mi cuerpo.

¿Cuál es su lugar favorito de la tierra donde se crio?

Tengo muchos. Hay uno que me encanta para hacer windsurf, que es la playa de Laida, al lado de Mundaca. Además, esquiando soy realmente feliz en Baqueira, en el Valle de Arán, voy siempre que puedo. Me gusta el mar y la montaña. Y en verano también me gusta mucho ir a Tarifa.

¿Se ve en un futuro retirándose allí? ¿O ni siquiera ha pensado en parar?

No, todavía no me toca, tengo una energía todavía para mucho. Pero el día que lo haga será a un lugar donde haya nieve y viento, seguro.