Así ha sido el estreno de Lidia Santos como camarera en 'First Dates': "Va a encajar a la perfección"

Hace unos meses Laura Boado se despedía de la que había sido su casa durante tres años, dejando su sitio en 'First Dates' a la modelo malagueña Lidia Santos, que este lunes se ha estrenado como camarera en el programa que presenta Carlos Sobera y que se ha convertido en intocable gracias a su éxito diario.

El presentador fue el encargado de introducir al nuevo rostro del programa de citas de Mediaset, asegurando que la de ayer iba a ser una noche "muy importante" porque se incorporaba una nueva compañera: "No ha sido fácil encontrarla porque las anteriores dejaron el listón muy alto, pero creo que va a encajar a la perfección".

Conocida por haber participado en 'Supervivientes 2019', Santos llega con mucha ilusión de trabajar en televisión, sobre todo en un programa "tan querido y con tanta trayectoria", esperando "crecer, aprender del equipo y vivir de cerca todo lo que implica un programa con tanta historia", según indicó hace unos meses cuando se incorporó al rodaje de las nuevas entregas.

Una emoción que trasladó a sus compañeros al aparecer en el restaurante: "Estoy feliz y muy emocionada de estar aquí. Con muchas ganas de esta nueva etapa". Para después someterse a las preguntas del maestro de ceremonias del formato.

Preguntada por lo que más ilusión le hacía, la nueva camarera no dudó en que era "compartir esto con vosotros porque llevo viendo el programa durante mucho tiempo. También quiero aprender de cada uno". Asimismo, admitió creer en el amor a primera vista: "Soy una enamorada de la vida y muy enamoradiza. Estoy soltera y abierta al amor".