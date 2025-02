Toñi Salazar, de Azúcar Moreno: "Estamos más vivas que nunca"

Treinta años después de lanzar su primer disco al mercado, "Con la miel en los labios", el dúo Azúcar Moreno vuelve a un primer plano de la actualidad con un nuevo tema, "Ya no queda nada", lleno de ritmo y que demuestra que las hermanas Toñi y Encarna Salazar siguen al pie del cañón más de cuarenta años después de su irrupción en el panorama musical español.

Las cantantes Toñi Salazar y Encarna Salazar, durante un acto como imagen de «la dieta de la alcachofa». larazon

Es Toñi quien asegura que "somos muy felices luchando por nuestra profesión. Estamos más vivas que nunca y con la misma ilusión del comienzo. Nos queda mucho por vivir, por cantar y por disfrutar. Aunque la música está muy complicada, nosotras seguimos con mucha fuerza y una ilusión tremenda".

Olvidando antiguos desafueros familiares...

Eso ya pasó a la historia, Encarna y yo estamos súper unidas, volcadas en la promoción de la canción y preparando una gira que nos llevará a conciertos por toda España.

Como gitana, ¿qué piensa de las palabras de Ágatha Ruiz de la Prada, que tanto han molestado a personas de su raza?

Lo de "trabajar como una gitana" es una frase hecha, pero ha tenido un gran revuelo. No creo que Ágatha sea una persona racista, pero sí que es una persona con un mal comportamiento y unos modales muy feos, y muy altiva. A nosotras nos demostró una gran potencia el día que nos la presentaron y nos dio la espalda. Es un comportamiento que habla mucho de ella. Sinceramente, no me gusta su forma de ser.

¿Sigue sin pareja sentimental?

Sí, aunque si llega a mi vida un gran amor, fuerte y puro, lo acogeré con los brazos abiertos. Pero estar con un hombre por no estar sola, no. He estado con algunos, pero no ha cuajado la cosa. No quiero amores en mi vida, mis quereres se los llevan mi hijo y mis dos nietos, y mi familia en general. Soy un abuelaza. Y físicamente estoy estupenda…