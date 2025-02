Bailarinas denuncian incumplimiento de contrato de una participante del Benidorm Fest 2025

Mientras que Melody cantan en cada rincón la canción que representará a España en Eurovisión en Basilea en el próximo mes de mayo, un nuevo problema se ha hecho público en redes sociales relacionado con el Benidorm Fest 2025 y una de las participantes del certamen nacional de la canción. En este caso ha sido Chica Sobresalto, quien se presentó al concurso con su canción "Mala Feminista" y que ha tenido que responder a través de un comunicado en sus historias de Instagram la acusación de incumplimiento de contrato que han revelado parte del equipo de bailarines que salieron al escenario de la artista navarra de 31 años que participó en la primera semifinal del Benidorm Fest 2025.

Así es la denuncia pública contra Chica Sobresalto

Las bailarinas María Pizarro, María Gomis y María José Arcas Mouliaá, quienes participaron junto a Chica Sobresalto en el Benidorm Fest 2025, han denunciado públicamente las condiciones de precariedad laboral que, según ellas, vivieron durante su participación en el certamen. A través de una carta publicada en redes sociales, las jóvenes relataron las irregularidades y el trato injusto que sufrieron por parte de la artista y su equipo. En el comunicado, explican que se les prometió un sueldo base, alojamiento individual y dietas cubiertas durante las dos semanas que duraba el concurso. Sin embargo, aseguran que desde el principio hubo una falta de claridad respecto a las contrataciones, las altas en la Seguridad Social y los pagos acordados, lo que generó incertidumbre y malestar. A pesar de estas señales, decidieron confiar en el equipo y cumplir con su labor profesional.

El conflicto surgió tras la primera semifinal, cuando, al no lograr clasificarse para la final, las bailarinas recibieron un mensaje en el que se les ordenaba abandonar sus habitaciones cuatro días antes de lo pactado, sin ofrecerles una alternativa. Según su testimonio, la decisión fue tomada unilateralmente por la artista, quien cedió sus habitaciones y dietas a los miembros de su banda, llegados en calidad de apoyo y amistad para trabajar en un concierto ajeno al festival. Las bailarinas intentaron dialogar en persona para entender la situación, pero su petición fue rechazada de manera contundente. En su comunicado, han denunciado la falta de respuesta a sus consultas sobre las cotizaciones y han criticado estas prácticas, que consideran habituales en el sector. Finalmente, reivindicaron el reconocimiento y respeto hacia su trabajo, subrayando que "los bailarines no somos atrezzo ni un decorado", e instaron a acabar con la normalización de la precariedad en el ámbito artístico.

Chica Sobresalto pide perdón privada y públicamente

Tras la denuncia pública de las bailarinas que participaron en su actuación en el Benidorm Fest 2025, la cantante Chica Sobresalto ha respondido a través de un comunicado en el que reconoce sentirse "completamente sobrepasada" por la situación. En su declaración, asegura que siempre ha trabajado lo mejor que ha podido en la industria musical, aunque admite que, como cualquier persona, puede cometer errores. La artista sostiene que el presupuesto aprobado se cumplió y que se pagó lo acordado, algo que, según ella, no se había cuestionado en ningún momento. Además, explicó que, durante su estancia en Benidorm, optó por dormir fuera del hotel para que las bailarinas pudieran contar con habitaciones individuales, mostrando su disposición a priorizar su comodidad mientras desarrollaban su trabajo en el concurso. Respecto a la decisión de pedir a las bailarinas que abandonaran el alojamiento antes de lo previsto, la cantante explicó que, tras consultar, le informaron que su presencia en el hotel ya no era necesaria después de su eliminación, aunque ella debía quedarse. Por ello, decidió utilizar las habitaciones y dietas disponibles para su banda, con quienes debía trabajar en futuros proyectos musicales. Aseguró que nunca dejó de agradecer el trabajo de las bailarinas y lamentó profundamente que se hayan sentido maltratadas, reiterando que pidió disculpas en privado y lo hace nuevamente en público. "No voy a convencer a nadie de que no soy una mierda de persona", concluyó, visiblemente afectada por la polémica y por las críticas recibidas tras conocerse la denuncia.