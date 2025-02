Melody logra ser la propuesta de Eurovisión 2025 más escuchada en Spotify

La representante española en Eurovisión 2025, Melody, ha logrado un hito significativo en la plataforma musical Spotify. Su canción "Esa diva" ha superado los tres millones de reproducciones, convirtiéndose en la propuesta eurovisiva más escuchada hasta la fecha. A pesar de que las casas de apuestas no la sitúan como una de las favoritas para ganar el certamen en Basilea, su popularidad en streaming es innegable.

Con una diferencia de casi un millón de reproducciones, Finlandia ocupa el segundo puesto con "Ich Komme" (2.201.172), mientras que Grecia se sitúa en tercera posición con "Asteromata" (1.128.503). En el extremo opuesto, Letonia y Eslovenia cuentan con las cifras más bajas, con "Bur man laime" alcanzando 78.785 reproducciones y "How much time do we have left" con 51.173.

La clave del éxito de "Esa diva" en Spotify parece estar en la incansable promoción de Melody. La artista sevillana ha aprovechado cada aparición pública para interpretar su canción, incluyendo su paso por la alfombra roja de los Premios Goya 2025. Durante el evento, cantó para prácticamente todos los medios de comunicación presentes, una estrategia que ha dado frutos en términos de visibilidad, aunque también ha generado críticas. Una de las voces disconformes fue la actriz Jedet, quien expresó su frustración con la situación: "¿Puede dejar de cantar? ¿No la escucháis? Cada vez que voy a decir una frase, sale cantando de algún lado", comentó con tono irónico.

Por otra parte, a pesar de la alta popularidad de la canción, "Esa diva" aún no ha logrado colarse en la lista de temas más virales a nivel global, algo que sí consiguió el año pasado "Zorra", de Nebulossa. En 2024, la propuesta española se convirtió en la segunda canción que más rápido creció en popularidad en todo el mundo.

Cinco nuevos rivales para Melody en Eurovisión

El pasado fin de semana, cinco países más eligieron a sus representantes para Eurovisión 2025, lo que eleva el número total de competidores confirmados a 19. Entre las elecciones más destacadas están:

Finlandia: Erika Vikman representará al país con "Ich Komme", una propuesta pop que arrasó en el televoto de UMK 2025.

Ucrania: La banda Ziferblat se impuso en el Vidbir 2025 con "Bird of Pray", una canción de rock alternativo que dominó la votación del público.

Malta: Miriana Conte se alzó con la victoria en el Malta Eurovision Song Contest con su tema "Kant".

Letonia: El grupo femenino de folk Tautumeitas hizo historia al ganar el Supernova 2025 con "Bur man laime", interpretada íntegramente en letón.

Irlanda: Emmy, una artista noruega, representará a la isla con "Laika Party", canción con la que triunfó en el Eurosong 2025.

Con estos cinco nuevos representantes confirmados, la atención ahora se centra en las próximas selecciones nacionales. Este fin de semana, Estonia, Noruega, Lituania, Armenia e Italia celebrarán sus finales para elegir a sus candidatos.

Uno de los eventos más esperados es el Festival de Sanremo, que comienza el martes 11 de febrero y culminará el sábado 15 con la elección de su ganador. Como cada año, el triunfador tendrá la opción de aceptar la invitación para representar a Italia en Eurovisión. Entre los participantes de Sanremo 2025 destacan artistas con experiencia eurovisiva, como Massimo Ranieri (1971 y 1973), Francesca Michielin (2016) y Francesco Gabbani (2017). También compite Achille Lauro, quien representó a San Marino en 2022, y el rapero Fedez, que vuelve al escenario en medio de la atención mediática por su reciente ruptura con la influencer Chiara Ferragni.

Con cada vez más países definiendo sus representantes, la carrera hacia Eurovisión 2025 sigue avanzando. Mientras tanto, Melody continúa consolidando su éxito en plataformas digitales, aumentando su visibilidad y reforzando su candidatura como una de las propuestas más llamativas del certamen que se celebrará este año en Basilea (Suiza).