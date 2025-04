Camilo Sesto, protagonista de una visita paranormal en Sevilla

Un caso insólito ha despertado la curiosidad de expertos y espectadores por igual: un hombre residente en Pino Montano, Sevilla, asegura estar siendo visitado por el espíritu de su suegra fallecida, doña Encarna. Según relató en 'El programa de Ana Rosa', fenómenos inexplicables comenzaron a suceder en su vivienda seis meses después del fallecimiento de la mujer. “Puertas que se abren y se cierran solas, golpes fuertes en las paredes y vasos que se caen sin explicación”, describió el afectado.

Camilo Sesto era del agrado de la fallecida

En uno de los episodios, mientras recogía los restos de un vaso roto, vio cómo una puerta del mueble de la cocina se abría y cerraba sin causa aparente. En otro momento, escuchó voces desde el salón cuando se encontraba completamente solo. El investigador de fenómenos paranormales Miguel Ángel Paredes fue convocado para analizar el caso. Durante una primera visita, usaron un dispositivo conocido como "trifos", a través del cual una voz respondió a preguntas clave. “¿Quién eres?”, preguntaron. “Soy yo”, contestó la voz. Luego, al solicitar el nombre, la respuesta fue clara: “Encarna”. Minutos después, comenzó a sonar en la radio del salón la canción “Algo de mí” de Camilo Sesto, la favorita de la difunta, generando un momento de intensa emoción.

Pocas conclusiones hasta el momento

Miguel Ángel Paredes, especialista en lo paranormal, compartió más detalles del caso en su intervención televisiva. Explicó que el yerno de Encarna se puso en contacto con él a través de un conocido común, alarmado por los fenómenos persistentes en su hogar. “Al principio pensó que eran ruidos de los vecinos, pero al ver moverse objetos y escuchar golpes que no tenían explicación, decidió buscar ayuda”, explicó Paredes. Durante la exploración, además de las respuestas captadas con el trifos, también se registraron cambios bruscos de temperatura entre habitaciones, lo cual es común en investigaciones de este tipo. Aunque no se ha registrado ninguna aparición visual, los sucesos han sido suficientes para alterar la tranquilidad de los residentes. Curiosamente, la hija de Encarna, esposa del testigo, asegura sentirse protegida por la presencia de su madre. “Ella cree que está ahí cuidándolos”, afirmó Paredes. Pese a lo inquietante de los eventos, la familia asegura que ya no siente miedo, sino que han empezado a convivir con la situación. El investigador adelantó que volverá al domicilio con más equipo para realizar un análisis más completo y obtener nuevas psicofonías. “De momento, no se puede asegurar nada, pero las coincidencias son sorprendentes”, concluyó Paredes.