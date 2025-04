Sheila Devil asegura que no sabe quién es Camilo Sesto ni su padre biológico

La caótica vida que lleva Sheila Devil, antes conocida como Camilín, le está afectando gravemente la memoria. Si hace semanas renegaba de su madre biológica, Lourdes Ornelas, afirmando que su verdadera progenitora era Rocío Dúrcal, ahora ha asegurado al paparazzi Jordi Martín que no sabe quién es Camilo Sesto, que ni siquiera le suena ese nombre.

En este período de “reconstrucción” vital, con su inesperada transformación de hombre a mujer, Sheila está protagonizando episodios que dan mucho que pensar. Lourdes está desesperada; ya no sabe cómo actuar para enderezar la vida de su hijo/a.

Según desvela Martín, refiriéndose a Sheila con términos masculinos: “Camilín está recibiendo tratamiento en un hospital madrileño. Me han hecho llegar documentos de su historial clínico, que he enviado a su madre…”. Además, asegura que “ha sufrido una gran traición por parte del personal sanitario”, en referencia a la filtración de dichos documentos. “Tiene un problema gravísimo de adicciones y, además, una enfermedad que no voy a revelar”, añade.

Esas adicciones, el consumo de drogas, las malas compañías y un estado de salud preocupante están minando la vitalidad de una persona que está dejando en el olvido a sus seres más queridos.

Sheila Devil Gtres

Ni siquiera recuerda de dónde proviene la herencia, que se estima en diez millones de euros y que, desgraciadamente, ha mermado considerablemente debido a sus gastos superfluos y a la dilapidación del dinero, “ayudado” por amigos oportunistas que solo se le acercan por interés económico. Recordemos que llegó a publicarse que le sustraían la tarjeta bancaria y retiraban importantes cantidades de dinero del cajero, con el propio titular facilitando el PIN. Un auténtico desastre.