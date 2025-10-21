Carlos Alsina a favor de dejar de cambiar la hora: "Soy incapaz de explicarlo bien a la audiencia"

Un año más se avecina el fatídico día en el que se deberá llevar a cabo el cambio de hora y, este lunes, el debate se ha vuelto a reavivar tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A través de un vídeo en redes sociales, ha expuesto la importancia de eliminar en los próximos años este hábito debido a las consecuencias que tiene. "Como sabéis, esta semana se vuelve a cambiar la hora. Otra vez, Y, francamente, yo ya no le veo sentido".

"Este es un debate que viene de lejos, porque el Parlamento Europeo votó hace seis años para acabar con el cambio de horario. Así que, hoy el Gobierno de España va a defender en el Consejo Europeo el que hagamos valer ese voto mayoritario y dejemos de cambiar las horas por fin en el año 2026", ha propuesto.

Ante ello, las tertulias se han hecho eco y, entre los muchos programas de televisión que han abordado la cuestión se encuentra 'Espejo Público', que en la mañana de este martes ha comentado la medida con Carlos Alsina, presentador de 'Más de uno' en Onda Cero.

Tal y como ha explicado Susanna Griso, si se mantiene el horario de verano, en La Coruña amanecería pasadas las 10:00 horas de la mañana en invierno, mientras que si se conserva el horario invernal, amanecería a las 5:15 horas de la madrugada en verano en Girona.

Tras ello, el locutor de radio ha sido claro y se ha referido a este tipo de explicaciones, que confunden a la audiencia e incluso a él mismo: "Solo por eso yo estoy a favor de que se mantenga la misma hora todo el año". "Todos los años, dos veces al año, lío absolutamente a la audiencia. Soy incapaz de explicar bien el cambio de hora", ha lamentado.