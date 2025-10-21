Willy Bárcenas, de Taburete, relata la bronca de David Summer por subirse borracho al escenario: "Las copitas después"

El plató de 'El Hormiguero' ha recibido este martes la visita de Taburete, el dúo formado por Willy Bárcenas y Antón Carreño, que regresa a escena con su sexto disco de estudio, titulado 'El perro que fuma', y que verá la luz el próximo 28 de noviembre.

Junto al lanzamiento de las nuevas canciones, el grupo ha preparado para 2026 una gira de conciertos por todo el país, que arrancará el 16 de enero en Santander y pondrá el broche final el 26 de diciembre en el Movistar Arena de Madrid. En ese sentido, han comentado que la idea es volver, en la primera parte de la gira, a esas salas que para ellos "fueron super importantes en los inicios".

"Hay recintos que a lo mejor no son de mucha capacidad. Es como un nuevo renacer después de un año en el que llevábamos nueve años sin parar de tocar y este año de parón sentimos que volvemos a empezar", ha proseguido la voz principal.

Durante la entrevista, en la que han desvelado que en sus inicios el grupo se llamaba Altramuz y Taburete, ambos han recordado la gira que hicieron en 2017 junto a Hombres G por España. "Fuimos teloneros suyos en la gira en México, pero aquí en España hicimos una gira juntos, empezábamos nosotros cantando temas nuestros, luego salían ellos y luego acabábamos las dos bandas en el escenario cantando temas de los dos. Llevábamos muy poco tiempo. Unía varias generaciones que les gustaba el mismo estilo".

Al igual que Bárcenas ha rememorado una bronca de David Summers por haber salido borracho al escenario: "La primera parte la hacíamos nosotros, luego nos íbamos, en esa hora se complicó todo, era un concierto en Barcelona, estaba el tema del independentismo muy caliente".

Y, de repente, empezó a decir frases como "tenemos que querernos todos" y al acabar el concierto, el vocalista del grupo español le llevó al camerino y le dijo algo que nunca olvidará: "Todos hemos sido jóvenes, pero las copitas después".

Después de tantos años sobre los escenarios, Taburete puede contar muchas anécdotas, y una de ellas concierne a un fan acérrimo que es alemán y se sabe todas sus canciones. Asimismo, les sigue tanto por España como fuera del país: "Un día nosotros estamos en Pamplona, en la cola del 'meet&greet', al final de la cola hay un señor muy alto, era alemán. En el primer concierto vemos que sabe todas las canciones. El año pasado vemos que esta también en Miami".

Por otro lado, Willy Bárcenas será concursante de la próxima edición de 'El Desafío' y Pablo Motos ha compartido algunas imágenes de lo que será su paso por el programa, que él mismo ha definido como algo que le ha cambiado la vida. "He hecho cosas que en la vida pensaba que podía hacer, me ha dado disciplina. Es tal la entrega que pones a cada prueba y demás que, si no sale, es una frustración acojonante. Perdí nueve kilos, me he mantenido y estoy feliz y eternamente agradecido, es una experiencia única", ha relatado.

