Joaquín Prat lo tiene claro y desvela sus favoritos para ganar 'Supervivientes All Stars'

Parece ayer cuando la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' dio el pistoletazo de salida, teniendo que sortear el boicot de la comunidad autóctona de los Cayos Cochinos. Pero la realidad es que ha pasado un mes y medio y, de los 14 que aterrizaron en las playas Caos y Armonía, solo quedan Tony Spina, Jessica Bueno, Rubén Torres, Adara Molinero, Carlos Alba, Gloria Camila y Miri Pérez-Cabrero.

Y, en plena recta final y la sorprendente expulsión del pasado domingo, el presentador de 'El tiempo justo', Joaquín Prat, se ha atrevido a mencionar quiénes son sus favoritos para ganar el premio de 50.000 euros tras pasar por unas condiciones extremas.

En el programa de este lunes, el periodista aseguró que con que ganasen "Miri, Adara o Carlos" ya se daba "con un canto en los dientes", para después continuar insistiendo con su apuesta: "Sí me voy a mojar. Miri, Adara o Carlos".

Asimismo, repasó la última decisión de los telespectadores del reality de Telecinco, que supuso el final para la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado: "A mí me ha sorprendido mucho la expulsión de Gloria, pero a la que más a ella, a ella se le quedó una cara de que no se lo esperaba".

Tal y como recalcó Sandra Barneda, presentadora de 'Conexión Honduras', la expulsión de la séptima gala había sido "la más reñida de la edición", con récord de votos. Entre lágrimas y aplausos, la concursante se despidió dejando una huella de evolución personal y madurez, reconociendo que había querido mostrarse diferente a su paso anterior por el concurso.