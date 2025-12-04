'Cifras y Letras' presumirá de espíritu navideño con tres especiales y la primera vez de Ana Belén en un concurso

'Cifras y Letras' está de enhorabuena y, con la alegría latente de haber cosechado en noviembre un nuevo récord histórico mensual, con un 6% de cuota de pantalla y 767.000 espectadores de media, ha anunciado la celebración de tres programas especiales en Navidad con invitados de gran calibre como Ana Belén y un fin solidario en favor de los derechos de la infancia.

El importe de cada bote recaudado se destinará íntegramente a tres organizaciones de referencia a nivel mundial con el objetivo es sumar fondos para proporcionar recursos y ayuda a la población más sensible, los niños: El bote de Navidad se donará a UNICEF, el premio acumulado en el especial de Año Nuevo será entregado a Plan International España y el dinero obtenido en el día de Reyes se destinará a Save The Children.

Su presentador, Aitor Albizua ha asegurado que "serán tres especiales redondos" con "artistas potentes" y la presencia de "míticos exconcursantes", que dejarán de lado la tensión de la competición para centrarse en obtener "el mayor beneficio posible" para las causas solidarias por las que se jugarán. "Es el espíritu que buscábamos en estos programas y creo que lo hemos conseguido", ha añadido.

La primera de las entregas tendrá lugar el 25 de diciembre, que estará marcado por un duelo inédito. La actriz y cantante Ana Belén debutará por primera vez en su carrera en un concurso de televisión enfrentándose a su hija, la actriz Marina San José.

Madre e hija acompañarán en un apasionante duelo a los dos campeones con más victorias del concurso, Carlos Rodríguez Luna, sevillano de 29 años que participó en 27 programas, e Iván Abella, gijonés de 49 años que acumuló 16 entregas.

En cuanto al especial de Año Nuevo, serán las actrices Manuela Velasco y Cristina Castaño quienes se sumarán al desafío. Ambas acompañarán a dos ganadores del bote, José Antonio Prados, sevillano de 46 años que se llevó 169.000 euros, y Diego Aguado, madrileño de 44 años que logró 70.000 euros.

Por otro lado, en Reyes, la noche más mágica del año, no faltará uno de los magos más reconocidos internacionalmente, Jorge Blass. Junto al actor Roberto Álamo tirará de ingenio para acumular el mayor dinero posible. Ambos colaborarán junto a dos de los campeones más jóvenes del programa cultural de La 2, Álvaro Beltrán, de 21 años, y Diana Fernández, de 32.

Cabe destacar que cada especial se jugará en parejas mixtas formadas por artista invitado y exconcursante, y se añadirá una ronda inédita, 'Los Juegos', formada por dos nuevas pruebas. En la primera de ellas, 'Descifra', las parejas alternarán turnos enfrentándose a una batería de preguntas con sus respuestas numéricas desordenadas.

Y en la segunda, 'La Palabra Maestra', cada pareja jugará con una palabra de ocho letras. Deberán combinar las letras hasta conseguir el mayor número de palabras posibles que tengan un mínimo de cinco letras y que estén incluidas en el diccionario de la RAE.