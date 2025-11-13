Juanpi, participante de 'La isla de las tentaciones 9': "Me he sentido atraído por la madre de mi pareja Sandra"

La polémica esta servida y en el día de ayer los protagonistas de 'La isla de las tentaciones 9' vivieron la primera hoguera, uno de los momentos más míticos del reality de convivencia de Telecinco. Ayer fue turno de las chicas, que además de ver las imágenes de sus parejas con las tentadoras, conocieron a su nueva compañera de villa, Mayeli, quien fue la gran sorpresa en el final del programa de ayer.

La contundente opinión de Sandra sobre la actitud de Juanpi

Sandra no ha podido ocultar su indignación tras las últimas actitudes de Juanpi en Villa Montaña. La joven andaluza, que en un principio se mostraba con dudas, ha terminado completamente decepcionada después de escuchar las palabras de su pareja durante el juego del "yo nunca". El momento más tenso llegó cuando Juanpi, entre risas, confesó que "solo la madre" de su novia le parecía atractiva, una declaración que desató la furia de Sandra. Para ella, esa falta de respeto hacia su familia ha sido el golpe más bajo que podría haber recibido dentro de la experiencia. "¡Va a hablar así de mí y de mi madre!", exclamó entre lágrimas, incapaz de comprender cómo su pareja podía bromear con algo tan delicado. La situación se agravó al ver las imágenes en las que Juanpi se acercaba cada vez más a Érika, confirmando sus temores sobre una posible traición. Sandra no solo se sintió humillada, sino también engañada, especialmente después de descubrir que Juanpi habría sido infiel a sus exparejas, algo que él mismo negó durante su relación. Dolida y con los ojos vidriosos, expresó su deseo de romper con él, asegurando que no podía soportar más mentiras ni faltas de respeto. "Tiene el corazón podrido", llegó a decir, dejando claro que la confianza entre ambos está completamente rota. Tras esta primera hoguera, Sandra se ha mostrado decidida a dar un giro a su paso por el programa y dejar atrás a quien considera que ya no merece su amor.

La primera hoguera de las chicas en 'La isla de las tentaciones 9' continuó cargada de emociones intensas y revelaciones inesperadas. Tras el tenso momento vivido por Sandra, la noche retomó con las imágenes de Claudia, quien quedó atónita al escuchar que Gilbert había llamado a su ex mientras mantenía una relación con ella, una confesión que sembró la desconfianza y el enfado en la joven. Por su parte, Helena se mostró entre la incredulidad y la rabia al ver la conexión creciente entre Rodri y su tentadora, Olatz, aunque reconoció sentirse algo aliviada al poder justificar su propio acercamiento a Barranco. Sin embargo, el momento más desgarrador lo protagonizó Almudena, completamente hundida al escuchar cómo una de las solteras hablaba mal de ella y al descubrir que Darío se sentía agobiado por su dependencia. Entre lágrimas, confesó sentirse rota y dispuesta a todo por recuperar su relación: "Me está rompiendo el alma, no quiero perderlo", dijo mirando a una conmovida Sandra Barneda.