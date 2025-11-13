Las alumnas de Juan Carlos Monedero expresan incomodidad por su regreso a las aulas de la Complutense tras la denuncia archivada

Juan Carlos Monedero, exdirigente y fundador de Podemos, ha retomado sus clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid tras la denuncia por presunto acoso sexual presentada por una alumna. Aunque el caso fue archivado por la Fiscalía, la institución mantiene abierto, según confirmó en febrero, un expediente interno de carácter confidencial.

Las alumnas hablan de “incomodidad” ante el regreso de Juan Carlos Monedero

En declaraciones a 'Espejo Público', Monedero aseguró que "sus clases están llenas" y que "todos los alumnos se sienten cómodos", insistiendo en que el debate público debe centrarse en “respetar el Estado de derecho”. “Si no lo respetamos, se disuelve la sociedad”, señaló el profesor, evitando comentar los detalles del expediente universitario. Sin embargo, varias alumnas consultadas, que han preferido mantener el anonimato, ofrecen una versión diferente: "No es un ambiente muy cómodo. El hecho de que vuelva a dar clase me parece vergonzoso", declaró una de ellas. Otra alumna añadió que "hay más tensión que con cualquier otro profesor".

Uno de los fundadores de Podemos, Juan Carlos Monedero, en el Senado cipriano pastrano La Razón

El regreso de Juan Carlos Monedero también ha generado división entre el alumnado, especialmente en torno a las condiciones de las tutorías. Mientras algunas alumnas afirman que deben realizarse "con dos personas y la puerta abierta", el profesor lo ha negado categóricamente: "Es absolutamente mentira. No hay ningún tipo de norma al respecto". Por el momento, la Universidad Complutense ha respondido que, al tratarse de un procedimiento confidencial, no puede ofrecer información sobre el estado actual del expediente. Monedero continúa acudiendo a clase con normalidad y defiende su labor docente tras más de tres décadas de trayectoria académica.