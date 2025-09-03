La emotiva despedida de la redacción de laSexta a Cristina Saavedra: entre aplausos y vítores

19 años dan para mucho y ese ha sido el tiempo que la periodista y presentadoraCristina Saavedra ha permanecido en laSexta tras llegar en 2006 a la cadena que se ha convertido en su casa. Ese tiempo le ha servido para coleccionar infinidad de anécdotas, convertirse en uno de los rostros más conocidos de la televisión presentando 'laSexta Noticias 20h' e incluso interpretarse a sí misma en series como 'Un paso adelante' y 'La casa de papel'.

En casi una veintena de años, la periodista también ha dejado huella en la redacción, que no ha querido faltar en su último día. En un vídeo que ella misma ha publicado en sus redes sociales, la presentadora ha compartido cómo ha sido su despedida, entre una atronadora ovación y alguna que otra lágrima de los que han sido sus compañeros.

"Marcharte así del que ha sido tu lugar trabajo durante 19 años, entre los aplausos de tus compañeras y compañeros, sus lágrimas emocionadas, y las mías, cargada de amor y luz… Solo puedo daros las gracias desde lo más profundo. He sido muy afortunada por haber podido hacer equipo con vosotras y vosotras", ha escrito.

Al igual que su compañera Cristina Villanueva, Saavedra comenzará una nueva etapa fuera de laSexta y ahora le toca "construir un futuro". aunque asegura que "con tanto amor" le resultará más fácil. "Siempre estaré para todas vosotras y vosotros. Siempre. Os voy a echar tanto de menos... Os deseo toda la felicidad que me habéis dado. Os quiero mucho", ha concluido la coruñesa.

Antes de convertirse en la presentadora de la segunda edición de laSexta Noticias, Cristina Saavedra hizo carrera en la televisión como reportera en la Televisión de Galicia y presentadora en el programa 'Ahora', que se emitió en Antena 3 desde el comienzo de siglo hasta 2006. Año en el que ficha por laSexta para ponerse al frente de sus informativos.

En la cadena, Saavedra fue parte del equipo original de presentadoras que arrancó con el proyecto informativo y, durante casi dos décadas, ha conducido la edición de la noche de laSexta Noticias. Su labor en el canal de Atresmedia se ha visto reconocida con galardones como la Antena de Oro en 2016, otorgada por la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España.