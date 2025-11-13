El posible zasca de Alberto Caballero en Instagram tras la salida de Fernando Tejero de 'La que se avecina': "Se va la gente que no debe estar y vuelven los que merecen la pena"

El 6 de febrero de este año, Fernando Tejero sorprendía anunciando su salida definitiva de 'La que se avecina'. El actor cordobés no fue de la partida en un principio, tomándose un descanso de siete años entre su último capítulo de 'Aquí no hay quien viva' como Emilio Delgado en la famosa ficción de Antena 3 hasta su primera aparición encarnando a Fermín Trujillo en una de la series más longevas y exitosas de la televisión española, que ha alcanzado una segunda vida gracias a Amazon Prime Video. Hace 9 meses, Tejero espetaba su adiós de 'La que se avecina' y explicaba cuáles eran los motivos de su abandono. "Creo que la vida son etapas y siento que el personaje de Fermín ya ha contado todo lo que tenía que contar. Ahora estoy en otro barco", se sinceró el cordobés a los compañeros de La 8 Mediterráneo. Ahora, a menos de una semana del estreno de la temporada 15 de la serie (la primera sin Fernando Tejero desde su vuelta), Alberto Caballero (creador de la ficción junto a su hermana Laura) ha promocionado estos nuevos episodios en redes sociales con una foto de Luis Merlo y Adrià Collado (Bruno y Sergio en 'La que se avecina' y la mítica pareja homosexual Mauri y Fernando en 'Aquí no hay quien viva') acompañado de un bonito mensaje, que puede interpretarse de muchas maneras, como por ejemplo, un posible zasca de Alberto Caballero en Instagram tras la salida de Fernando Tejero de 'La que se avecina': "Se va la gente que no debe estar y vuelven los que merecen la pena".

Además de Fernando Tejero, son muchos los actores que han salido recientemente de 'La que se avecina', a los que puede ir dirigido este mensaje. Una de las declaraciones más llamativas han sido las vertidas por la actriz Cristina Medina (Nines Chacón), quien dijo adiós a la serie de Amazon Prime Video y Mediaset España debido a problemas de salud relacionados con el cáncer. Cristina comentó que "no había visto mucho la serie", sincerándose además diciendo que no puede elucubrar si le gusta realmente o no 'La que se avecina' por falta de visionados. Otra salida sonora en su día fue el adiós de Antonia San Juan, quien interpretará a la célebre Estela Reynolds. La actriz y directora canaria admitió que su salida no tuvo que ver con el dinero, aunque sí reveló que no había un aspecto dentro del rodaje con el que cuál no se sentía a gusto y que forzó su salida de 'La que se avecina'.