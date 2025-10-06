'Callejeros' vuelve a Cuatro este miércoles con las historias más duras sobre la vivienda

El programa de reportajes dirigido por Nacho Medina en Cuatro, 'Callejeros', sumará otra temporada más en el prime time de la cadena de Mediaset, que ha puesto fecha a su regreso ocho meses después de su última entrega. Será este miércoles 8 de octubre a partir de las 23:00 horas cuando se emita un nuevo episodio de la duodécima temporada.

El capítulo con el que arrancará estará dedicado a uno de los temas que más preocupan en la actualidad, la vivienda. Según ha adelantado la cadena en un comunicado, el primer programa se mete en la piel de quienes se enfrentan a uno de los mayores retos de su vida: encontrar su primer hogar. Todo ello a través de historias reales, sorprendentes y a veces estremecedoras, que muestran cómo jóvenes, parejas y familias luchan por abrirse camino en un mercado cada vez más complicado.

De esta forma, 'Callejeros' intentará mantener los resultados obtenidos en la última temporada en la que cosechó un 6,1% de cuota de pantalla y un promedio de 545.000 espectadores. Sin embargo, tendrá que competir con el estreno de la nueva comedia de RTVE, 'Sin Gluten', así como 'Juego de Pelotas' en Antena 3 y la serie de Telecinco, 'La Agencia'.

El programa se ha consolidado como un referente de la crónica social y urbana desde su estreno el 11 de noviembre de 2005. Su formato distintivo, con reporteros cámara en mano recorriendo barrios y pueblos de España, ha logrado capturar y dar voz a las sorprendentes historias que se viven a pie de calle.

Además, se enfoca en temas de actualidad, ofreciendo una perspectiva directa y a menudo cruda de la realidad social, dando protagonismo a personas anónimas que, con sus vivencias y singulares declaraciones, han pasado a formar parte de la memoria colectiva del país. Tras una exitosa primera etapa que concluyó en 2014, el espacio regresó a la parrilla de Cuatro a principios de 2024 con un renovado equipo, manteniendo intacta su esencia original de periodismo inmersivo y social.