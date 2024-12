"GH Dúo 3" pesca su próximo participante de la última edición de "Supervivientes"

Guadalix dejará atrás este próximo jueves a los concursantes anónimos tras siete años de ausencia para volver a tener inquilinos de mayor categoría en cuanto a fama hablamos. La tercera edición de "Gran Hermano Dúo" regresará en 2025 y, hasta el momento, son pocas las cosas que están seguras en este nuevo concurso de Mediaset que no contará con Jorge Javier Vázquez como maestro de ceremonias, como sí hiciera en esta edición anónima de "Gran Hermano" que finaliza el próximo 19 de diciembre y con las últimas ediciones de "Supervivientes" de este 2024. Precisamente de la última edición nominal de "La isla de los famosos" sale la próxima concursante de "GH Dúo 3".

Una canaria de armas tomar

Se trata de Aurah Ruiz, canaria de 35 años que se dio a conocer en el año 2014 por su participación en el programa "Mujeres, hombres y viceversa". Tras este paso televisivo, inició una relación con el futbolista también de las Islas Canarias, Jesé Rodríguez, con el que ha tenido un hijo en común, sumado a varias idas y venidas. Además, Aurah ya sabe lo que es vivir dentro de las paredes de Guadalix, ya que fue una de las concursantes de la sexta edición VIP de "Gran Hermano", en la que empezó una relación con Suso Álvarez, quien es el novio de Marieta, la primera concursante confirmada de esta próxima edición del Dúo. Según cuenta el portal televisivo de "El Televisero", la concursante canaria no entraría sola a Guadalix en relación con su antigua participación en "Supervivientes 2024", ya que Ana Herminia, mujer de Ángel Cristo Jr., estaría también entre los concursantes del próximo reality de Telecinco.

Esto es lo que conocemos de "Gran Hermano Dúo 3"

Con Marieta solamente confirmada como concursante oficial, son muchos nombres los que se han barajado sobre la mesa. Entre ellos destacan Jeimy Báez, Maica Benedicto ("GH 2024") , José María Almoguera, Álex Ghita y el ex de Adara Molinero y Manuel Cortés, el hijo de Raquel Bollo, que han sido adelantados por Bluper, El Plural, Yotele, Formula TV y Diez Minutos respectivamente, aunque de momento sin confirmación oficial. Lo que sí sabemos sobre esta nueva edición de "Gran Hermano Dúo" es que cogerá el testigo inmediato de "Gran Hermano 2024" y a principios de año será uno de los elementos más importantes de la parrilla de contenidos de Telecinco. Además, Jorge Javier Vázquez no será el presentador y este honor recaerá en los hombros de Ion Aramendi, que pasa de los debates a las galas principales, junto a Carlos Sobera, que llevaba fuera de la ecuación de los realities desde el pasado verano con el adiós de "Supervivientes 2024", ya que no fue de la plantilla en la edición "All Star" de "La isla de los famosos".