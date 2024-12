'GH Dúo' confirma a el segundo concursante de su tercera edición

Telecinco sigue apostando fuerte por sus realities, y con el final de 'Gran Hermano 19' a la vuelta de la esquina, ya prepara el terreno para su próximo gran lanzamiento: 'GH Dúo 3'. La tercera edición del popular formato arrancará en enero con un elenco de participantes que promete revivir viejas rivalidades y crear nuevas dinámicas explosivas. En la lista de concursantes destaca Álex Ghita, exnovio de Adara Molinero, quien ha sido 'confirmado' por el programa según adelanta 'FormulaTV'.

Álex Ghita, preparador físico y rostro conocido en el ecosistema de Mediaset, no llega exento de controversia. Su relación con Adara Molinero, una de las figuras más populares de la franquicia, terminó en medio de rumores y disputas públicas. Uno de los episodios más sonados fue la revelación de Adara en octubre, cuando aseguró que hubo intercambios de mensajes comprometidos entre Ghita y el influencer Jonan Wiergo, algo que habría provocado la ruptura de la amistad entre Molinero y Wiergo. Este último, no obstante, defendió que dichas conversaciones ocurrieron años antes de la relación entre Álex y Adara. Este historial de polémicas convierte a Ghita en un fichaje atractivo para un reality que busca no solo convivencia, sino también enfrentamientos y emociones intensas. La participación del preparador físico promete captar la atención de los espectadores y dar mucho de qué hablar, especialmente si se confirma la presencia de otras personas con conexiones a su pasado.

Adara Molinero y Álex Ghita Instagram

'GH Dúo 3', producido por Zeppelin TV, mantendrá su emblemático escenario en la casa de Guadalix de la Sierra, donde los concursantes formarán parejas con historias previas o afinidades inesperadas. La dinámica del formato, que ya vio coronarse a María Jesús Ruiz y Lucía Sánchez en ediciones anteriores, se caracteriza por su capacidad para generar intensos vínculos emocionales y enfrentamientos que mantienen en vilo a la audiencia programa tras programa. Aunque Ghita es el segundo concursante confirmado, no estará solo. Marieta Díaztambién formará parte del programa, y se espera que el resto del casting se revele progresivamente.