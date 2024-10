Pedro García Aguado explica qué ha hecho con el gran dinero de 'Supervivientes 2024'

Tras cuatro meses desde su salida de 'Supervivientes 2024', Pedro García Aguado, exjugador de waterpolo y campeón olímpico, ha compartido en una entrevista con el portal 'Outdoor' cómo esta experiencia transformadora ha impactado su vida y qué ha sucedido con el premio que recibió. En sus palabras, el reality no solo ha fortalecido su cuenta bancaria, sino que le ha brindado una perspectiva renovada sobre la vida y los problemas cotidianos.

Al ganar 'Supervivientes', Aguado se hizo con un premio de 200.000 euros, una cantidad que, aunque significativa, también conlleva obligaciones fiscales importantes. El deportista se ha mostrado realista y transparente al hablar de cómo Haciendatiene una parte importante del premio: "Ganar te sube la cuenta bancaria, pero Hacienda te espera para que pagues lo que toca, y es bueno pagar a Hacienda", ha comentado en tono conciliador. Para Aguado, el obtener dicho premio, tras los impuestos, le ha permitido mejorar su situación financiera y continuar con su labor social, una tarea que considera fundamental en su vida.

Pedro García Aguado y Emma García en 'Fiesta' Mediaset

Desde su regreso de Honduras, el exdeportista olímpico ha retomado su trabajo como conferenciante y divulgador, enfocado en ayudar a familias y a personas con problemas de adicciones, algo que ya venía haciendo antes del concurso. Además, colabora en un proyecto denominado Inner Experience, una iniciativa dedicada a jóvenes, centrada en el autoconocimiento, el desarrollo personal y la gestión emocional. Este programa, que cuenta con la participación de 130 jóvenes, ofrece un espacio de aprendizaje y crecimiento que Pedro García Aguado considera "crucial" en el contexto actual.

Pedro García Aguado, Jorge Javier Vázquez y Rubén Torres en 'Supervivientes 2024' Mediaset

Por otra parte, el paso por 'Supervivientes 2024' ha marcado profundamente la forma en que el exdeportista aborda los problemas y su vida en general. Durante su tiempo en la isla, Aguado experimentó la falta de comodidades, lo cual le enseñó a relativizar los problemas y valorar las cosas pequeñas: "Estar allí privado de todas las necesidades y privilegios te hace darte cuenta de que se puede vivir con muy poco. Ahora me tomo las cosas de una forma más pausada y tranquila", ha confesado. Según él, la experiencia le ha ayudado a no preocuparse tanto por lo material y a vivir con más serenidad. Además de sus proyectos personales y sociales, Pedro García Aguado ha vuelto a la televisión como colaborador en 'Gran Hermano', compatibilizando esta labor con su trabajo en Inner Experience. Con una vida dedicada a ayudar a otros y un enfoque renovado tras su paso por el reality que presenta Jorge Javier Vázquez, Pedro García Aguado sigue adelante, aprovechando cada experiencia para fortalecer su misión como conferenciante y activista social. Su regreso a la televisión es también una oportunidad para compartir con la audiencia las lecciones que ha aprendido, incluyendo el valor de mantenerse humilde y consciente de los privilegios.