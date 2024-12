Se enciende la guerra en "Gran Hermano" tras la doble expulsión

"Gran Hermano 2024" está en la recta final, y la gala 15 dejó a la casa de Guadalix con solo cuatro concursantes tras una noche explosiva. La doble expulsión de Nerea y Edi fue un mazazo emocional para Violeta, que se quedó sin su mejor amiga y su pareja a una semana de la gran final. Junto a Óscar, Ruvens y Juan, ella sigue en la lucha por el maletín de los 300.000 euros.

El programa, presentado por Jorge Javier Vázquez, no solo dejó momentos de tensión en la casa, sino que también encendió los ánimos en plató. Nerea, recién expulsada, descubrió un drama familiar entre su madre, su suegra y su novio Luis, que se desató durante su ausencia. "No me hace gracia esta situación", reconoció la concursante al enfrentarse a los vídeos. A pesar de los intentos de Luis por calmar las aguas, el conflicto terminó con lágrimas, reproches y hasta los abuelos involucrados.

Antes de la primera expulsión, Jorge Javier sorprendió a los participantes mostrando los vídeos con los que fueron seleccionados entre más de 100.000 candidatos. Hubo risas, vergüenza ajena y alguna que otra reflexión, como la de Óscar: "No sé qué hago aquí; en el vídeo parezco un creído".

La tensión creció cuando se anunció la primera expulsión. Nerea fue la menos votada y abandonó la casa con calma, aunque dejó a Violeta totalmente deshecha. La sorpresa llegó minutos después, cuando Jorge Javier reveló que habría una segunda expulsión. Esta vez, fue el turno de Edi, quien se despidió de su pareja entre lágrimas y abrazos. La noche dejó a Violeta hundida emocionalmente y al resto de los finalistas más cerca de la victoria.

Mientras tanto, en el plató de Telecinco, el drama familiar de Nerea capturó toda la atención. Las tensiones entre su madre y su suegra escalaron hasta involucrar a Luis, quien intentó sin éxito apaciguar los ánimos. "Es un fragmento del vídeo; cuando lo veas todo ya hablaremos", explicó el novio, pero las acusaciones continuaron, llegando a reprocharle incluso su falta de atención a los abuelos de Nerea.

Con cuatro concursantes y una semana por delante, "Gran Hermano 2024" promete un desenlace lleno de emoción, estrategia y, sin duda, más momentos explosivos.